Bons plans voyages : TUI lance le mois Crazy avec Nouvelles Frontières

Parmi les offres mises en avant, leest proposé à partir de 2 499€ TTC par personne. Il comprend 11 jours et 10 nuits avec vols, transferts et repas selon le programme. Ce circuit permet de découvrir l’Est du Canada au départ de Toronto, avec des étapes dans les Laurentides, aux chutes Montmorency et du Niagara, ainsi qu’une immersion dans la faune boréale. Le programme inclut également une nuit à l’Isle-aux-Coudres à l’hôtel Cap-aux-Pierres, une visite de l’île, une dégustation en cidrerie locale et une croisière près des chutes du Niagara.Le circuit « Merveilles du Mexique » , accessible à partir de 2 549€ TTC par personne, couvre 8 jours et 7 nuits avec vols, transferts et repas selon programme. Il inclut la visite de: Cobá, Tulum, Kohunlich, Palenque, Uxmal et Chichén Itzá. Sont également prévues une étape sur un site artisanal soutenu par la, une visite à vélo de Cobá, une rencontre avec un shaman et une cérémonie dédiée au dieu Chaac.Enfin, le circuit « Bali, l’île enchantée » est proposé à partir de 2 089€ TTC par personne pour 11 jours et 9 nuits. Il permet la découverte de plusieurs temples emblématiques tels que Besakih, Tirta Empul, Ulun Danu et Gunung Kawi. Les voyageurs participent à un cours de cuisine, assistent à des danses traditionnelles et vivent une immersion dans un village local, avec en point d’orgue le coucher de soleil sur le temple de Tanah Lot.