Pour constituer son équipe, Stéphanie Besnier s'est appuyé sur son réseau. Si certains ont du mal à recruter, pour le nouveau mandataire TUI, trouver des collaborateurs s'est fait assez facilement : "J'ai eu des contacts par des anciens de TUI, par mon réseau, et finalement, j'ai trouvé assez facilement. J'ai reçu une candidature spontanée. J'ai aussi recruté des personnes qui étaient hors secteur du voyage, et je ne le regrette pas" .



Pour rester une entreprise attractive, le gérant a fait le choix de payer " un peu plus que la convention collective" , et propose un contrat de prévoyance aussi pour les non cadres. Le package comprend aussi des tickets restaurants. "Ce sont des sujets avec lesquels nous sommes vite en prise. J'ai aussi envie d'essayer la semaine de 4 jours. Je pense que c'est possible, nous allons l'expérimenter".



Désormais la priorité est de véritablement lancer ces 4 agences de voyages. "Le contexte mondial est un peu compliqué, mais on y croit. Je pense que les dossiers vont se déclencher un peu à la dernière minute, mais nous réalisons aussi de très gros dossiers. Sur Plan-de-Campagne, notamment la tendance est vraiment bonne. C'est sur que parfois j'aimerai que les choses aillent un peu plus vite !"



Car Stéphane Besnier, ne s'en cache, ces 4 premières agences pourraient être que le début de l'histoire. "J'ai un plan de développement qui s'appuie sur de la croissance externe ou interne, mais pour l'instant, notre objectif est de mettre ces 4 agences sur de bons rails !"