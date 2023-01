1996 – 2002 - Délégué commercial chez Kuoni pendant 6 ans sur différentes régions,

2002 - Directeur Régional Est basé à Strasbourg. de Marmara (FirtsChoice)

Développement et commercialisation de l’offre Marmara sur les aéroports de Metz/Nancy, Strasbourg et Bâle Mulhouse pendant 10 ans.

2012 - Création de Tui France regroupant Marmara, Nouvelles frontières, Passion des Iles et Aventuria

2013 - Direction Paris IDF et la région EST, en BtoB mais aussi BtoC (Agences tiers + Agences Tui intégrées et mandataires)

2016 - Direction du support aux agences de voyage, produits, développement de l’espace pro TU et relation Orchestra

2018 - Prise en charge de la Direction des Opérations TUI

2019 - Direction du réseau d’agences TUI intégrées et mandataires, puis essentiellement mandataires depuis 2020 suite à la franchisation du réseau intégré

2020 - Directeur du réseau d’agences TUI Mandataires et de ses 187 agences