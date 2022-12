Mandataires TUI France : "Nous souhaitons repartir sur une relation équilibrée" 🔑

Enfin, Vincent Denizot insiste sur le projet phare de la filiale française pour 2023 : installer TUI en tant que marque de service.



" Nous devons tous ensemble nous fédérer autour de ce projet. Un plan média est en train d'être décliné autour de cela et en agence, cela va se traduire par des promesses clients ", précise-t-il.



Ce que demandent encore les mandataires, c'est un service clients dédié au réseau et un temps de réponse plus performant sur les requests.



" Lors de notre séminaire nous avons aussi travaillé sur plusieurs aspects : quels sont les points que nous devons améliorer, comment optimiser la relation du client à distance, quid des informations juridiques et sanitaires à délivrer aux clients...



Et c'est aussi pour cela que l'omnicanalité c'est central, car aujourd'hui il ne faut pas enfermer le client dans un canal. Il faut que le client TUI soit libre.



Nous avons la chance de nous appuyer sur un site très fort. Le site web de TUI France, c'est le stade de France tous les jours. Le réseau est fort et si nous unissons nos forces, cela va démultiplier la force de frappe !", lance-t-il en guise de conclusion.