Dirk a une connaissance et une expérience approfondie du secteur du tourisme qu’il met au service de TUI Group depuis 1999.



Depuis son arrivée chez TUI France et en collaboration avec ses équipes, il a recentré la stratégie d’entreprise autour des trois marques françaises historiques : Club Lookéa – Club Marmara – Nouvelles Frontières, et fait de TUI, une marque de services en France avec plus de 188 agences franchisées et un site vitrine TUI.fr.



Il ne cesse d’insuffler une nouvelle vision d’entreprise basée sur une communication ouverte, accessible et participative avec les équipes de TUI France.



Ancien professeur d’éducation physique, il s’appuie sur les valeurs du sport et sur des piliers comme la coopération, la communication et la confiance pour fédérer, développer la polyvalence, l’entreprenariat et abattre les silos afin de créer une équipe forte et soudée avec ses collègues.



Le client tient une place centrale dans sa stratégie, aussi bien en externe avec les agences de voyages et les voyageurs, qu’en interne car pour lui chaque équipe est le client d’une autre équipe dans l’entreprise.



C’est aussi un épicurien qui aime cuisiner au barbecue, partager des restaurants gourmets et voyager lors de week-ends de détente en Europe avec son épouse.



- TUI Group (1999 à aujourd’hui)

- Directeur-Général de TUI France

- Board member TUI Western Region et General Manager TUI Belgium

- Board member TUI Benelux et COO Flight Holidays TUI Belgium

- Managing Director Flight Holidays

- Director Quality Management & Customer Services TUI Belgium

- Director Marketing Jetair nv.

- Director Flight Holidays

- Director Yield Management Flight Holidays



- Air Holidays (1990 à 1999)

- General manager

- Traffic manager

- Senior product manager

- Car Holidays (1988 à 1990)

- Product manager

- Sales manger



- Sun International nv. (1988-1989)

- Time Sharing Holidays (1987-1988)

- Professeur d’éducation physique (1982 à 1987)