Dirk Van Holsbeke : "TUI France a vraiment l'ambition de grandir" 🔑

Oui nous avons fait appel devant le Conseil d'Etat. TUI France a dû passer par l'étape difficile du PSE il y a deux ans, et des collaborateurs ont dû quitter l'entreprise.Nous avons quelques demandes de réintégration et à chaque fois nous travaillons avec le CSE pour essayer de trouver une solution, voir ce que nous pouvons faire, et nous regardons si nous avons les moyens d'intégrer ces personnes.En ce qui concerne les calls center, nous avons travaillé de manière très professionnelle avec nos collègues marocains. Aujourd’hui, nous avons une diminution de notre activité donc nous cherchons des solutions pour trouver l’organisation la plus efficace.L’objectif final c’est de proposer le meilleur service pour notre client.Cela va bientôt faire un an que je serai en poste. Je suis très fier du chemin parcouru. Nous travaillons d'une manière plus efficace. J'en reçois la confirmation chaque jour des agences, des hôteliers et de nos collaborateurs.Les salariés travaillent de nouveau avec le sourire car nous avons vraiment de bons espoirs.Nous avons des marques avec une notoriété énorme : Marmara, Lookea et Nouvelles Frontières.J'espère que nous pourrons donner une petite fête pour célébrer les 55 ans de Nouvelles Frontières cette année avec les équipes et que nous enregistrerons une bonne performance.TUI France a vraiment l'ambition de grandir. Nous sommes bien décidés à reprendre des forces pour continuer à nous développer dans les 3 ans qui viennent.