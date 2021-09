Clubs, circuits : TUI France a fait voyager 200 000 clients cet été

Dirk Van Holsbeke :]b Non. Comme je vous l'expliquais plus haut, 30% des réservations enregistrées cet été concernaient des avoirs. Une partie des clients qui n'ont pas utilisé ces avoirs vont repartir.Désormais ceux qui voudront être remboursés le seront. Evidemment nous allons respecter la règlementation. Globalement les clients nous ont soutenus et c'est notre rôle d'être à notre tour solidaire.Nous devons être présents pour montrer que le secteur est encore dynamique et flexible.En période de crise, nous devons déployer encore plus d'efforts, et il est important d'être présent sur l' IFTM. Dirk Van Holsbeke :]b L'action menée par le PSE est dirigée contre la DIRRECTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi) et non contre TUI France.La cour administrative a indiqué qu'un seul élément ne respecterait pas les règles. Ce point concerne les licenciements dans les agences. Je rappelle que la DIRRECTE a validé le plan.Nous allons lancer une procédure d'appel devant le Conseil d'Etat.Toutefois, je tiens à préciser que ce verdict ne change rien au plan stratégique que nous avons présenté. Et nous continuons à avoir des discussions très constructives avec notre CSE (Comité social et économique), dans l'intérêt de nos collaborateurs.