Havas Voyages se réorganise et passe à l'offensive sur le loisir

L'ambition est forte sur ce projet, et Christophe Jacquet ne cache pas vouloir venir chatouiller Voyageurs du Monde sur son terrain.



"Beaucoup d'argent a été gaspillé par les tour-opérateurs dans la formation, désormais vous pourrez vous concentrer sur ces ambassadeurs. Les équipes spécialistes seront prioritaires pour les éductours" explique encore le directeur général.



Un projet qui se déploie en parallèle du volet digital. " Quand nous voyons le trafic naturel que nous avons sur notre site nous devons arriver à capter une partie de ce trafic. " précise Christophe Jacquet. " Nous avons un taux de transformation de 30%, si nous augmentons ce taux de 10% nous explosons notre performance de +30%."



Ainsi un nouveau site web "plus inspirant" et mettant en avant chacun des métiers, et chacun des collaborateurs verra le jour d'ici la mi-octobre. Là aussi les nouveaux spécialistes "seront incarnés" et auront l'opportunité de prendre non seulement un rôle local mais aussi global à travers des outils de chat et de visio-conférence.



"Nous voulons mettre en avant la compétence et nous tourner après le web to store, vers le web to specialist" précise Christophe Jacquet. "Nous avons une force" martèle t-il devant les fournisseurs "nous sommes le seul réseau à couvrir 380 collaborateurs intégrés".