TUI France : la Cour d’Appel annule la décision d’homologation du PSE

Puis, le Secrétaire du CSE fait le bilan de l'année écoulée : " Pendant toute la durée de la procédure, nous avons tenté de négocier, nous avions demandé un médiateur pour trouver une solution et pouvoir avancer, mais en face, nous avions une direction arrogante, sûre d'elle, méprisante et qui n'a jamais fait preuve de la moindre volonté de négocier avec le CSE , confie Lazare Razkallah.



Je me demande comment l'actionnaire a pu laisser ce plan social être géré par deux personnes qui savaient qu'à la fin elles allaient quitter l'entreprise. Elles ont laissé des décombres... Et je souhaite bon courage à la nouvelle direction ! "



Et maintenant, quelles options pour les centaines de salariés concernés par cette décision ?



" Ils ont deux options. Ils peuvent soit demander leur réintégration dans l'entreprise si leur poste n'a pas été supprimé.



Or, pratiquement tous les postes ont déjà été supprimés, 587 postes ont été supprimés, donc cette réintégration sera très marginale, à part quelques agences, comme à Montparnasse et à Boulogne qui n'ont pas fermé, et les salariés élus - leurs demandes de licenciement n'ayant pas été validées par l'Inspection du Travail , précise Lazare Razkallah.



Soit, ils peuvent réclamer des dommages et intérêts sur la base du barème Macron. Et c'est ce qu'ils vont faire !



La plupart d'entre eux ont fait une croix sur TUI, mais sont ravis de savoir que justice a été rendue... "