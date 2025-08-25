Explora journeys ouvre les réservations pour le grand prix de Monaco 2026

Explora Journeys, ouvre les à bord de son navire EXPLORA I lors du Grand Prix de Monaco 2026 – Depositphotos @gianliguori
Explora Journeys annonce que les réservations pour l’EXPLORA I, à l’occasion du Grand Prix de Monaco 2026 sont désormais ouvertes.
Le navire proposera à ses passagers des Suites et Résidences offrant des vues sur la mer ou sur Monaco, avec un emplacement à proximité immédiate du circuit.
Amarrée au Port Hercule, l’EXPLORA I permettra aux invités de vivre le week-end de course dans un cadre à la fois dynamique et raffiné.
Le navire proposera à ses passagers des Suites et Résidences offrant des vues sur la mer ou sur Monaco, avec un emplacement à proximité immédiate du circuit.
Amarrée au Port Hercule, l’EXPLORA I permettra aux invités de vivre le week-end de course dans un cadre à la fois dynamique et raffiné.
Explora 1 : vivre le Grand Prix de Monaco depuis le Port Hercule
Autres articles
-
Monaco : Monte-Carlo Beach, une icône en pleine renaissance
-
Grand Prix F1 de Monaco : Explora Journeys propose un séjour inédit
-
Explora Journeys (MSC Croisières) perd Michael Ungerer, son patron
-
Ces nouvelles compagnies de croisières qui vont faire parler d’elles en 2024 🔑
-
ILTM : premier tour de piste réussi pour Explora Journeys
Les passagers auront également accès à la tribune T2 pendant trois jours, une option incluse pour les réservations de suite, leur offrant un point de vue privilégié sur les courses.
Selon la marque, cette offre combine l’expérience intense de la Formule 1 avec le confort et l’élégance d’un séjour à bord d’un navire de luxe.
Les réservations peuvent être effectuées via l’Explora Experience Centre ou par le biais de conseillers en voyages spécialisés.
Selon la marque, cette offre combine l’expérience intense de la Formule 1 avec le confort et l’élégance d’un séjour à bord d’un navire de luxe.
Les réservations peuvent être effectuées via l’Explora Experience Centre ou par le biais de conseillers en voyages spécialisés.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille