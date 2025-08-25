TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo CruiseMaG  
Recherche avancée

Explora journeys ouvre les réservations pour le grand prix de Monaco 2026

L’EXPLORA I, face au circuit


Explora Journeys, la marque de voyages de luxe du MSC Group, ouvre les réservations pour les Suites et Résidences à bord de son navire EXPLORA I lors du Grand Prix de Monaco 2026.


Rédigé par le Lundi 25 Août 2025

Explora Journeys, ouvre les à bord de son navire EXPLORA I lors du Grand Prix de Monaco 2026 – Depositphotos @gianliguori
Explora Journeys, ouvre les à bord de son navire EXPLORA I lors du Grand Prix de Monaco 2026 – Depositphotos @gianliguori
DITEX
Explora Journeys annonce que les réservations pour l’EXPLORA I, à l’occasion du Grand Prix de Monaco 2026 sont désormais ouvertes.

Le navire proposera à ses passagers des Suites et Résidences offrant des vues sur la mer ou sur Monaco, avec un emplacement à proximité immédiate du circuit.

Amarrée au Port Hercule, l’EXPLORA I permettra aux invités de vivre le week-end de course dans un cadre à la fois dynamique et raffiné.

Explora 1 : vivre le Grand Prix de Monaco depuis le Port Hercule

Autres articles
Les passagers auront également accès à la tribune T2 pendant trois jours, une option incluse pour les réservations de suite, leur offrant un point de vue privilégié sur les courses.

Selon la marque, cette offre combine l’expérience intense de la Formule 1 avec le confort et l’élégance d’un séjour à bord d’un navire de luxe.

Les réservations peuvent être effectuées via l’Explora Experience Centre ou par le biais de conseillers en voyages spécialisés.


Lu 147 fois

Tags : explora jouneys, grand prix, monaco
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
IFTM

Brand news CruiseMaG

Tour du monde en croisière : comment choisir le bon itinéraire ?

Tour du monde en croisière : comment choisir le bon itinéraire ?
Entre aventure, confort et diversité culturelle, les 3 tours du monde Costa 2026 et 2027 offrent...
Dernière heure

Septembre, le nouveau mois préféré des Français et des Européens

Explora journeys ouvre les réservations pour le grand prix de Monaco 2026

Ras Al Khaimah confie son avenir touristique à Phillipa Harrison

Côte d’Azur : une saison estivale 2025 au beau fixe ?

Adriaan Den Heijer prend les rênes des équipes commerciales d’Air France-KLM

Brand News

Devenez partenaire de la soirée IFTM TourMaG Party !

Devenez partenaire de la soirée IFTM TourMaG Party !
La soirée IFTM TourMaG Party revient le 25 septembre 2025 à Paris. L'occasion idéale de marquer les...
Les annonces

NAUTIL - Conseillers voyages expérimentés H/F - CDI - (Paris 17e, Lille et Bordeaux)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

LOIRE OCEAN VOYAGES - Responsable d'agence de voyages H/F - CDI - (La Roche sur Yon (85))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SYLTOURS - Technicien(ne) Groupes H/F - CDI - (Boulogne-Billancourt (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

LE JAPON COMMENCE AVEC ANA : devenez un expert du Japon et d’ANA et gagnez une valise ANA !

LE JAPON COMMENCE AVEC ANA : devenez un expert du Japon et d’ANA et gagnez une valise ANA !

Beachcomber Aventure 2026 : 10 ans d’un éductour pas comme les autres !

Beachcomber Aventure 2026 : 10 ans d’un éductour pas comme les autres !
Distribution

Distribution

Septembre, le nouveau mois préféré des Français et des Européens

Septembre, le nouveau mois préféré des Français et des Européens
Partez en France

Partez en France

Côte d’Azur : une saison estivale 2025 au beau fixe ?

Côte d’Azur : une saison estivale 2025 au beau fixe ?
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Ras Al Khaimah confie son avenir touristique à Phillipa Harrison

Ras Al Khaimah confie son avenir touristique à Phillipa Harrison
Production

Production

Voyamar dévoile ses brochures 2026

Voyamar dévoile ses brochures 2026
AirMaG

AirMaG

Adriaan Den Heijer prend les rênes des équipes commerciales d’Air France-KLM

Adriaan Den Heijer prend les rênes des équipes commerciales d’Air France-KLM
Transport

Transport

SNCF : Sud Rail veut "tout bloquer" le 10 septembre !

SNCF : Sud Rail veut "tout bloquer" le 10 septembre !
La Travel Tech

La Travel Tech

Le métier d'agent de voyages menacé par l'IA ?

Le métier d'agent de voyages menacé par l'IA ?
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Feria Kazemi nommée Directrice de la Communication de The Peninsula Hotels

Feria Kazemi nommée Directrice de la Communication de The Peninsula Hotels
HotelMaG

Hébergement

IHG Hotels & Resorts franchit le cap du million de chambres dans le monde

IHG Hotels &amp; Resorts franchit le cap du million de chambres dans le monde
Futuroscopie

Futuroscopie

Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO]

Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

L’aéroport Pau Pyrénées poursuit sa transition écologique avec un nouveau label

L’aéroport Pau Pyrénées poursuit sa transition écologique avec un nouveau label
CruiseMaG

CruiseMaG

Explora journeys ouvre les réservations pour le grand prix de Monaco 2026

Explora journeys ouvre les réservations pour le grand prix de Monaco 2026
TravelJobs

Emploi & Formation

IFTM 2025 : le Village de l’Attractivité by ESCAET fait peau neuve

IFTM 2025 : le Village de l’Attractivité by ESCAET fait peau neuve
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Les coûts des voyages d’affaires en hausse malgré les contrôles

Les coûts des voyages d’affaires en hausse malgré les contrôles
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias