ILTM : premier tour de piste réussi pour Explora Journeys

Malgré tous ces atouts, le récent rebondissement du conflit israélo-palestinien -suite à l'attaque terroriste du Hamas, en Israël, le 7 octobre au matin-, ne risque t-il pas de chambouler le copieux programme de croisières méditerranéennes et moyen-orientales d'Explora Journeys ?



"Tout comme MSC, Explora Journeys a pris les devants. Les itinéraires en Méditerranée orientale et occidentale restent inchangés. En revanche, nous avons, dès maintenant, décidé d'éviter la Mer rouge en 2024-25 et donc annulé les croisières qui y étaient programmées" , confirme Patrick Pourbaix.



Après son hiver aux Caraïbes, EXPLORA I traversera le canal de Panama et longera la côte pacifique jusqu'à Vancouver avant de naviguer dans le Pacifique jusqu'à Hawaï.



Par ailleurs, la croisière de l'été dernier, au Groenland, avec Mike Horn ayant été un "grand succès" , le célèbre explorateur "reviendra pour d'autres croisières".



Patrick Pourbaix observe cependant une demande accrue pour des croisières "plus courtes, plus rassurantes, sur des itinéraires assez classiques, même si les escales se font dans des ports inhabituels". Cette demande, la marque de luxe de MSC va s'employer à satisfaire.



"Sur le marché français, je vois de belles opportunités de lancer des croisières à thème. J'ai déjà des pistes ", assure Patrick Pourbaix, sans vouloir en dire plus.



Cela n'empêchera pas, plus tard, quand Explora Journeys sera davantage connue, de "rajouter une dose d'exploration" à certains itinéraires.