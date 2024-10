Patrick Pourbaix : "Ceux qui ont testé Explora Journeys sont convaincus" (Vidéo)

Le 1er août nous avons fêté le premier anniversaire l'Explora I. La compagnie est jeune, il faut donc la faire connaître. Le bouche à oreille est incroyable. Ceux qui ont testé EXPLORA Journeys sont convaincus du produit.Reste à installer la compagnie sur le marché. Rappelons-le concept d'Explora. Il n'existait pas réellement en France de compagnie de ce type. Explora I est un palace flottant. A bord, nous trouvons 450 suites, uniquement des suites, d'un surface minimale de 28 m². Ce navire dispose de six restaurants gastronomiques, 4 ponts piscines, un centre de thalassothérapie... nous trouvons à bord tout ce qu'il y a dans les grands bateaux mais à un niveau extrêmement luxueux. Nous nous inscrivons sur les fameux critères des palaces d'Atout France. Nous cochons toutes les cases.Le numéro 2 vient d'être livré par les chantiers Fincantieri. Il va rejoindre les Caraïbes pour l'hiver, il va faire quelques escales pas trop loin de chez nous en Méditerranée occidentale.Non c'est une très bonne nouvelle parce que comme vous le savez les Français connaissent mal la croisière.Ils ont des a priori sur les grands paquebots, à tort. Il faut expliquer encore pourquoi un grand paquebot c'est un village flottant, c'est la liberté du choix. La croisière a beaucoup de pas à franchir en France pour être mieux connue, mieux perçue et surtout pour faire le bon choix.: Ce conseil a été établi au sein des Entreprises du Voyage. Il manquait la croisière, nous avons donc rajouté ce 8e conseil qui permet de regrouper tous les acteurs du secteur, et pas uniquement les armateurs. L'objectif est d'échanger sur nos problématiques. Nous souhaitons développer des projets communs de communication pour justement changer la mentalité des Français.Il y a encore du travail à faire aussi auprès des agences de voyage, même s'il y a aujourd'hui des agents de voyages très spécialisés croisières. Nous avons encore un grand travail de communication et de formation à réaliser.Les Français ne connaissent encore bien pas la croisière, ils doivent la découvrir et nous devons les aider !