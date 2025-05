MSC commande deux nouveaux navires World Class

ce partenariat contribue à la reconquête industrielle dans une filière stratégique pour notre pays

La commande de ces deux nouveaux navires World Class marque une nouvelle étape dans notre remarquable parcours de construction navale en France ». Il a mis en avant l’ambition de continuer à construire les « navires les plus performants au monde

les navires World Class V et VI marquent un tournant dans l’histoire de l’industrie des croisières

Les’inscrit dans une stratégie industrielle de long terme. Depuis plus de 20 ans, les deux entités ont développé ensemble cinq classes de navires et construit 19 des 23 paquebots actuellement en service chez MSC. La nouvelle commande annoncée à Bercy porte sur les cinquième et sixième unités de la classe World, dont la construction s’étendra de 2027 à 2030. Elle représente un investissement direct d’environ 3,5 milliards d’euros et générera plus de 20 millions d’heures de travail, soutenant plus de 3 000 emplois équivalent temps plein et mobilisant plus de 500 fournisseurs français., ministre chargé de l’Industrie et de l’Énergie, a salué cette initiative en soulignant que «». Avec cette commande, l’investissement total de MSC Croisières en France dépasse les 18 milliards d’euros. La société est aujourd’hui considérée comme l’un des plus grands investisseurs privés de l’économie française., a déclaré : «», alliant technologies environnementales et innovations liées à l’expérience client. De son côté, Laurent Castaing, directeur général de Chantiers de l’Atlantique, a rappelé que «».