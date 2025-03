MSC Croisières lève le voile sur ses escales incontournables pour l’été 2025 !

Lasera marquée par l'arrivée du MSC World America, qui effectuera sa. Ce navire proposera des itinéraires de 7 nuits au départ de PortMiami, avec des escales en République dominicaine, à Porto Rico, au Mexique, au Honduras et à Ocean Cay MSC Marine Reserve, l'île privée de MSC Croisières aux Bahamas. PortMiami accueillera également le, qui proposera des croisières de 3 à 4 nuits aux Bahamas et à Ocean Cay MSC Marine Reserve, ainsi que des itinéraires de 7 nuits vers les Bahamas, la Jamaïque et les îles Caïmans.De plus, leprendra le large depuis Port Canaveral, offrant des croisières de 3 à 7 nuits vers Ocean Cay MSC Marine Reserve, Nassau, Isla de Roatán, Costa Maya et Cozumel. Leproposera des croisières au départ de New York, avec des itinéraires de 7 nuits vers Port Canaveral, Ocean Cay MSC Marine Reserve et Nassau.En Méditerranée,. Au départ de Cannes, le MSC Seaview proposera des croisières de 7 nuits avec des escales à Gênes, La Spezia, Civitavecchia, Palma de Majorque et Barcelone . Le MSC Seaside offrira également des itinéraires de 7 nuits au départ de Cannes, avec des escales à Barcelone, La Goulette, Palerme, Naples et Livourne. De mai à octobre 2025, le MSC Magnifica proposera des croisières de 7 nuits vers La Spezia, Naples, Palerme et La Valette.Au départ de Marseille, leproposera des croisières de 7 nuits avec des escales à Gênes, Civitavecchia, Palerme, Ibiza et Valence, tandis que le MSC World Europa proposera des itinéraires de 7 nuits passant par Gênes, Naples, Messine, La Valette et Barcelone. Leoffrira des croisières plus longues de 10 nuits, incluant des escales à Malaga, Cadix, Lisbonne, Alicante, Mahon, Olbia et Gênes.Leproposera des croisières de 7 nuits au départ de Marseille, avec des escales à Livourne, Civitavecchia, Gênes, Valence et Tarragone.