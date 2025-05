MSC Croisières : nominations de Cécile Walson et Gilles Chauvet

"Shadow Comex"

L'arrivée de Cécile Walson marque une nouvelle étape dans notre ambition de transformation et d'accélération en France. Son expérience multisectorielle, son regard neuf sur le marché et sa capacité à allier stratégie et exécution seront des atouts précieux pour renforcer notre atractivité et développer encore davantage la croisière.

Cécile Walson est nommée Directrice des opérations commerciales de MSC Croisières en France.Cécile Walson, pilotera l’ensemble des activités Communication, Marketing, Digital, Ventes, Contact Center, Customer Care, Revenue Management et Transports.Forte d’un parcours riche et diversifié, Cécile, 39 ans, débute sa carrière en tant que consultante en stratégie commerciale et marketing au sein du cabinet Simon-Kucher & Partners. Elle poursuit son évolution à la Fédération Française de Tennis, où elle occupe le poste de Responsable des ventes billetterie pour le tournoi de Roland-Garros de 2013 à 2015.Depuis 2016, Cécile Walson évoluait au sein du groupe Accor, occupant des postes à responsabilité dans les fonctions Ventes, Revenue Management & Distribution.Elle a par ailleurs fait partie dud’Accor, groupe de talents de moins de 35 ans, choisis pour challenger le comité exécutif. Cécile Walson est Diplômée de l’ESCP Business School.» déclare Patrick Pourbaix, Directeur Général France de la division Croisières de MSC.