Gilles Chauvet est né le 12 juillet 1968 à Paris, est marié avec 3 enfants. Après des études de gestion et commerciales, Gilles intègre la compagnie Costa / Paquet en 1994 pour effectuer une mission d’intérim de 15 jours au sein du service carnets de voyages de la compagnie.

BIOGRAPHIE Gilles Chauvet quitte Costa Croisières France en 2011, après une progression tout au long de ces 17 années passées : agent de réservation, commercial Paris-IDF, et Directeur des Ventes France.



Installé dans le sud de la France depuis 2009, une réorientation de sa carrière est entamée pour découvrir des nouveaux métiers toujours dans le secteur du tourisme : Directeur des ventes groupe et collectivités au sein de MMV (Mer Montage Vacances) à St Laurent du Var, et par la suite la production au sein de Voyage Privé à Aix en Provence, en tant qu’acheteur dans un premier temps, et responsable production long courrier.



En septembre 2015, la croisière le rattrape et il intègre MSC Croisières France afin de participer au développement de la compagnie sur le marché français, en qualité de Directeur Commercial France Sud.



1995 – 2001 Costa Croisières – Début de carrière au Service des Carnets de Voyage, transfert au Call Center pendant 1 an en tant qu’agent de réservation, puis intégration au sein du service commercial en tant que délégué régional Paris / IDF



2001 – 2011 Costa Croisières – Directeur des Ventes France.



2011 – 2012 MMV (Mer Montagne Vacances) St Laurent du Var (06) Directeur des Ventes Groupes et Collectivités



2013 - 2015 Voyage Privé – Aix en Provence (13) Service Production Long Courrier en charge d’une sélection de destinations et de la croisière puis Responsable Production Long Courrier



Depuis Sept. 2015 - MSC Croisières France – Directeur Commercial France Sud, en charge des OTA et de réseaux de distribution



DIPLOMES - Formation Commerciale à l’IFCEM, Institut de Formation à la Communication et à l’Etude des Médias (Paris 15°)

- Deug Sciences Economies option Gestion (Paris 1 Panthéon Sorbonne)

- Baccalauréat série G3

