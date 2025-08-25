Côte d’Azur : une saison estivale 2025 au beau fixe ?





Si l’hébergement marchand affiche des résultats records, la restauration connaît une situation plus contrastée. L’UMIH 06 fait état d’une baisse de fréquentation de 15 à 20 % dans de nombreux établissements, avec des reculs allant jusqu’à -25 % pour certains restaurants traditionnels. Après un printemps déjà dynamique (77 % d’occupation hôtelière en mai, 85 % en juin), la Côte d’Azur a confirmé ses performances en juillet avec 87 % de taux d’occupation dans l’hôtellerie littorale et un RevPar en hausse de 8 %. Les locations meublées et résidences de tourisme progressent également (+8 % en nuitées).Début août, l’hôtellerie atteint 92 % d’occupation, avec des pointes à plus de 98 % autour du 15 août. En montagne, les séjours estivaux se stabilisent autour de 50 %, avec des pics à 62 %. Les perspectives pour septembre et octobre restent favorables (+3 à +6 points de réservations par rapport à 2024).Si l’hébergement marchand affiche des résultats records, la restauration connaît une situation plus contrastée. L’UMIH 06 fait état d’une baisse de fréquentation de 15 à 20 % dans de nombreux établissements, avec des reculs allant jusqu’à -25 % pour certains restaurants traditionnels.