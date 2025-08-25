TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Côte d’Azur : une saison estivale 2025 au beau fixe ?

la restauration connaît une situation contrastée


La Côte d’Azur enregistre un été 2025 marqué par un taux d’occupation hôtelier moyen de 85 %. La restauration connaît une situation plus contrastée.


Rédigé par le Lundi 25 Août 2025

Côte d’Azur : une saison estivale 2025 au beau fixe ? - Depositphotos.com Auteur Balate Dorin
Après un printemps déjà dynamique (77 % d’occupation hôtelière en mai, 85 % en juin), la Côte d’Azur a confirmé ses performances en juillet avec 87 % de taux d’occupation dans l’hôtellerie littorale et un RevPar en hausse de 8 %. Les locations meublées et résidences de tourisme progressent également (+8 % en nuitées).

Début août, l’hôtellerie atteint 92 % d’occupation, avec des pointes à plus de 98 % autour du 15 août. En montagne, les séjours estivaux se stabilisent autour de 50 %, avec des pics à 62 %. Les perspectives pour septembre et octobre restent favorables (+3 à +6 points de réservations par rapport à 2024).

Si l’hébergement marchand affiche des résultats records, la restauration connaît une situation plus contrastée. L’UMIH 06 fait état d’une baisse de fréquentation de 15 à 20 % dans de nombreux établissements, avec des reculs allant jusqu’à -25 % pour certains restaurants traditionnels.

Côte d'Azur : 55 % des nuitées en juillet et 58 % en août réalisées par la clientèle internationale

Les visiteurs internationaux représentent 55 % des nuitées en juillet et 58 % en août. Les États-Unis occupent la première place, suivis par le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Italie et la Suisse. Les Américains dépensent en moyenne 170 € par jour et par personne, contre 75 € pour les Français.

Côte d’Azur France Tourisme poursuivra sa stratégie de promotion outre-Atlantique avec une mission programmée en février 2026 à Boston, Houston, Chicago et Toronto.

