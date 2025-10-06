Côte d’Azur France Tourisme dévoile son plan d'action 2026

La Côte d’Azur mise sur l’international et le tourisme responsable - Depositphotos.com, @Balate Dorin
Réunis le 3 octobre 2025 au Club Med Opio, plus de 350 professionnels du tourisme azuréen ont découvert les grandes lignes du plan d’action 2026 de Côte d’Azur France Tourisme.
Co-construit avec les acteurs publics et privés du territoire et soutenu par le département des Alpes-Maritimes, ce plan marque une nouvelle étape dans la stratégie de rayonnement de la destination. L'objectif est de renforcer l’attractivité de la Côte d’Azur, fidéliser ses clientèles et promouvoir un tourisme durable et accessible toute l’année.
Déjà, la Côte d’Azur fait preuve d'une grande vitalité touristique. L’été 2025 s’est étendu de mai à septembre, avec des taux d’occupation hôtelière oscillant entre 77% et 89% sur le littoral.
Autre signe fort : la part de visiteurs internationaux continue de croître, représentant 55% des arrivées en juillet et 58% en août. Les États-Unis, le Royaume-Uni, la Scandinavie, l’Allemagne et l’Italie composent le Top 5 des clientèles étrangères.
En 2024, année record et olympique, la destination avait déjà séduit 39% de primo-visiteurs, un record que Côte d’Azur France Tourisme entend capitaliser grâce à une stratégie de fidélisation ciblée sur les ailes de saison.
Co-construit avec les acteurs publics et privés du territoire et soutenu par le département des Alpes-Maritimes, ce plan marque une nouvelle étape dans la stratégie de rayonnement de la destination. L'objectif est de renforcer l’attractivité de la Côte d’Azur, fidéliser ses clientèles et promouvoir un tourisme durable et accessible toute l’année.
Déjà, la Côte d’Azur fait preuve d'une grande vitalité touristique. L’été 2025 s’est étendu de mai à septembre, avec des taux d’occupation hôtelière oscillant entre 77% et 89% sur le littoral.
Autre signe fort : la part de visiteurs internationaux continue de croître, représentant 55% des arrivées en juillet et 58% en août. Les États-Unis, le Royaume-Uni, la Scandinavie, l’Allemagne et l’Italie composent le Top 5 des clientèles étrangères.
En 2024, année record et olympique, la destination avait déjà séduit 39% de primo-visiteurs, un record que Côte d’Azur France Tourisme entend capitaliser grâce à une stratégie de fidélisation ciblée sur les ailes de saison.
Côte d’Azur France Tourisme à l’international : une ambition renouvelée
Autres articles
Le plan d’action 2026 vient ainsi renforcer la conquête des marchés longue distance, moteurs de croissance et garants d’une fréquentation étalée dans le temps.
En février prochain, une mission USA/Canada réunira d'ailleurs une quinzaine de partenaires azuréens pour un roadshow à Houston, Chicago, Boston et Montréal, soutenu par l’ouverture de la nouvelle ligne directe Boston-Nice.
Le Moyen-Orient sera également à l’honneur avec une mission prestige en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, tandis que l’Asie et l’Australie feront l’objet d’opérations ciblées à Singapour, Paris et en ligne.
Point d’orgue de cette ouverture internationale, Nice accueillera les 31 mars et 1er avril 2026 le Salon Rendez-vous en France, organisé par Atout France. Plus de 1 000 tour-opérateurs et journalistes internationaux sont attendus pour découvrir la #CotedAzurFrance à travers une série de pré-tours.
Si les clientèles internationales occupent une place croissante, les marchés français et européens de proximité restent le socle de la fréquentation.
En 2026, la Côte d’Azur s’invitera à Lyon pour une opération B2B combinant journée professionnelle et éductours, tandis que la marque sera présente sur les salons Mahana Lyon, Paris Rando Nature, Roc d’Azur, Run Experience et ID Week-End.
Des campagnes digitales « Train2CôtedAzur » et « Fly2CôtedAzur », associées à des opérations presse en France, Belgique, Royaume-Uni et Allemagne, viendront soutenir cette stratégie de fidélisation.
En février prochain, une mission USA/Canada réunira d'ailleurs une quinzaine de partenaires azuréens pour un roadshow à Houston, Chicago, Boston et Montréal, soutenu par l’ouverture de la nouvelle ligne directe Boston-Nice.
Le Moyen-Orient sera également à l’honneur avec une mission prestige en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, tandis que l’Asie et l’Australie feront l’objet d’opérations ciblées à Singapour, Paris et en ligne.
Point d’orgue de cette ouverture internationale, Nice accueillera les 31 mars et 1er avril 2026 le Salon Rendez-vous en France, organisé par Atout France. Plus de 1 000 tour-opérateurs et journalistes internationaux sont attendus pour découvrir la #CotedAzurFrance à travers une série de pré-tours.
Si les clientèles internationales occupent une place croissante, les marchés français et européens de proximité restent le socle de la fréquentation.
En 2026, la Côte d’Azur s’invitera à Lyon pour une opération B2B combinant journée professionnelle et éductours, tandis que la marque sera présente sur les salons Mahana Lyon, Paris Rando Nature, Roc d’Azur, Run Experience et ID Week-End.
Des campagnes digitales « Train2CôtedAzur » et « Fly2CôtedAzur », associées à des opérations presse en France, Belgique, Royaume-Uni et Allemagne, viendront soutenir cette stratégie de fidélisation.
Tourisme responsable et filières affinitaires au cœur de la stratégie
La Côte d’Azur mise également sur un tourisme plus durable et plus diversifié, valorisant ses atouts naturels et culturels.
Le sport et l’outdoor restent des leviers majeurs avec des événements comme le Marathon des Alpes-Maritimes, l’Ultra Trail Mercantour ou les Championnats du monde de gravel à Mandelieu - La Napoule.
Côté culture, le dispositif « Mon week-end au musée », le partenariat avec Vinci Autoroutes et le futur « Carnet Musée » illustrent la volonté de renforcer l’offre quatre saisons.
Le tourisme responsable s’exprime aussi à travers la valorisation de la Réserve internationale de ciel étoilé à Valberg et les partenariats avec le Parc National du Mercantour.
"Ce plan d’actions 2026 illustre la force du collectif et la volonté d’affirmer la Côte d’Azur comme une destination inspirante à chaque saison", a souligné Alexandra Borchio Fontimp, la présidente de Côte d’Azur France Tourisme.
De son côté, Charles Ange Ginésy, le président du Département des Alpes-Maritimes a salué "un tourisme qui fait rayonner les Alpes-Maritimes bien au-delà de nos frontières, conciliant attractivité et responsabilité".
Le sport et l’outdoor restent des leviers majeurs avec des événements comme le Marathon des Alpes-Maritimes, l’Ultra Trail Mercantour ou les Championnats du monde de gravel à Mandelieu - La Napoule.
Côté culture, le dispositif « Mon week-end au musée », le partenariat avec Vinci Autoroutes et le futur « Carnet Musée » illustrent la volonté de renforcer l’offre quatre saisons.
Le tourisme responsable s’exprime aussi à travers la valorisation de la Réserve internationale de ciel étoilé à Valberg et les partenariats avec le Parc National du Mercantour.
"Ce plan d’actions 2026 illustre la force du collectif et la volonté d’affirmer la Côte d’Azur comme une destination inspirante à chaque saison", a souligné Alexandra Borchio Fontimp, la présidente de Côte d’Azur France Tourisme.
De son côté, Charles Ange Ginésy, le président du Département des Alpes-Maritimes a salué "un tourisme qui fait rayonner les Alpes-Maritimes bien au-delà de nos frontières, conciliant attractivité et responsabilité".
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille