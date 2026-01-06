maeva reprend Camping Paradis et Ushuaïa Villages

maeva franchit une nouvelle étape dans son développement sur le marché de l’hôtellerie de plein air.
La filiale du groupe Pierre & Vacances–Center Parcs annonce la reprise des franchises Camping Paradis et Ushuaïa Villages, deux marques jusqu’ici exploitées dans le cadre de licences concédées par JLA Productions, représentée par TF1 Licensing, et par le groupe TF1.
L’opération inclut également l’intégration de l’activité Mistercamp, acteur historique du secteur.
Cette évolution fait suite au rachat par maeva de 5C Développement, filiale du groupe Néocamp, chargée de l’animation et du développement des deux franchises.
Désormais, maeva assurera le pilotage opérationnel, l’exploitation et le déploiement touristique des réseaux Camping Paradis et Ushuaïa Villages, tout en poursuivant un partenariat étroit avec TF1 Licensing.
Camping Paradis et Ushuaïa Villages conservent leur positionnement
Lancée en 2020, la franchise Camping Paradis s’est rapidement imposée sur le marché, en s’appuyant sur la notoriété de la série télévisée produite par JLA Productions et diffusée sur les chaînes du groupe TF1.
En cinq ans, la marque est devenue la préférée des Français dans sa catégorie, bénéficiant d’une notoriété supérieure à 91 %, selon une étude OpinionWay réalisée en octobre 2025.
Fort de ce succès, 5C Développement a lancé en 2024 une seconde enseigne, Ushuaïa Villages, sous licence du groupe TF1.
Positionnée autour des valeurs de nature, de découverte et d’engagement responsable, la marque propose une expérience tournée vers un tourisme plus durable et expérientiel.
maeva change d’échelle dans le camping
Avec cette opération, maeva devient le premier franchiseur de l’hôtellerie de plein air en France, fédérant désormais plus de 150 campings indépendants.
Présente depuis plus de dix ans sur le marché, l’entreprise renforce sa capacité à accompagner un secteur en pleine transformation, en combinant marques à forte notoriété, expertise opérationnelle et solutions digitales.
L’intégration des activités de 5C Développement permettra notamment d’élargir les services proposés aux exploitants, de structurer et développer deux programmes de franchise distincts et complémentaires, et d’offrir un accompagnement renforcé et homogène aux campings franchisés.
maeva dispose désormais d’un portefeuille de marques couvrant l’ensemble des segments de l’hôtellerie de plein air.
Camping Paradis, Ushuaïa Villages et Mistercamp conservent chacun leur identité, leur positionnement et leur promesse, afin de répondre à la diversité des profils d’exploitants et de clientèles.
« Ce rapprochement marque une étape clef du développement de maeva et illustre notre dynamique de croissance sur le secteur de l’hôtellerie de plein air », souligne Nicolas Beaurain, directeur général de maeva, qui affirme vouloir renforcer l’accompagnement opérationnel et la performance des acteurs indépendants du camping en France et en Europe.
