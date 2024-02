Ushuaïa Villages : 11 campings ouverts à la réservation

Les établissements proposeront aussi des activités qui pourront être libres avec des kits à disposition pour réaliser des activités en intérieur ou en extérieur.



" Des activités accompagnées avec un moniteur qui accompagnera pas à pas les visiteurs dans des réalisations. Les campings proposeront des activités spécifiques en fonction du territoire " explique Romaric Bau, directeur marketing.



La valeur du partage, s'exprimera tant à travers les activités que lors des échanges entre les visiteurs et les propriétaires. Ces derniers, experts de leur région, seront présents pour recommander des bonnes adresses et des conseils pour les visites.



Toutes les activités et les établissements sont à découvrir sur le site internet de Ushuaïa Villages qui a été mis en ligne il y a deux semaines et qui continue d’évoluer chaque jour.