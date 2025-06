Camping été 2025 : "les vacanciers cherchent à maîtriser leur budget" [ABO]

Oui, et c’est encore plus visible que l’an dernier. Les emplacements nus sont très demandés, signe que les vacanciers cherchent à maîtriser leur budget. Pour les hébergements locatifs, les réservations se concentrent sur les formules les moins chères, les plus petites, les moins équipées.



Les campings 4 et 5 étoiles restent en tête en termes de fréquentation, mais ce sont les 3 étoiles qui enregistrent la plus forte progression. C’est le niveau de gamme qui séduit le plus en ce moment, sans doute parce qu’il représente un bon compromis entre confort et coût.

Pour septembre, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions. Les données sont encore peu significatives. On peut dire que c’est similaire à l’an dernier. En revanche, comme le printemps est meilleur que prévu, on peut espérer une bonne arrière-saison.



Pour octobre, difficile de se prononcer, mais si la météo est favorable, il pourrait lui aussi être un bon mois.