TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo DestiMaG  
Recherche avancée

Le workshop Tahiti Et Ses Îles revient à Paris le 10 mars 2026

Une destination en pleine dynamique


À l’occasion de son workshop bisannuel, Tahiti Tourisme réunira tour-opérateurs et partenaires polynésiens, le 10 mars 2026 à Paris, pour faire le point sur les performances record de la destination et dévoiler ses orientations stratégiques, dans un contexte de forte dynamique et de montée en puissance du tourisme durable.


Rédigé par le Lundi 23 Février 2026 à 11:37

Tahiti Tourisme réunira tour-opérateurs et partenaires polynésiens, le 10 mars à Paris - Depositphotos.com @Syda_Productions
Tahiti Tourisme réunira tour-opérateurs et partenaires polynésiens, le 10 mars à Paris - Depositphotos.com @Syda_Productions
Hurtigruten
Le 10 mars prochain, Tahiti Tourisme donne rendez-vous à ses partenaires à l’Hôtel Le Marois, dans le 8e arrondissement de Paris, à l’occasion de son traditionnel "Rendez-vous Tahiti Et Ses Îles".

Organisé tous les deux ans, ce workshop vise à renforcer les liens entre les professionnels du tourisme polynésien et les tour-opérateurs français, belges et suisses francophones.

Cette édition 2026 rassemblera 24 exposants représentant 37 marques : compagnies aériennes, compagnies de croisières, hôteliers et réceptifs de Tahiti Et Ses Îles ont répondu présent pour promouvoir la destination Polynésie française sur le marché hexagonal.

Une cinquantaine de tour-opérateurs est attendue tout au long de la journée pour rencontrer les partenaires polynésiens, découvrir les nouveautés et faire le point sur les actualités de la destination.

Le workshop se clôturera par une soirée aux couleurs et aux saveurs tahitiennes, réunissant l’ensemble des participants ainsi qu’une centaine d’agents de voyage spécialistes de Tahiti Et Ses Îles.

Une nouvelle gouvernance à l’œuvre

Autres articles
Ce rendez-vous sera également l’occasion pour Vaihere Lissant, nouvelle directrice générale de Tahiti Tourisme, et Bud Gilroy, président du conseil d’administration, de remercier les partenaires pour leur soutien et leur engagement.

La destination confirme son dynamisme avec 263 766 visiteurs enregistrés en 2024, dont 80 969 Français.

Des résultats qualifiés d’exceptionnels par l’office du tourisme, qui entend capitaliser sur cette dynamique pour consolider sa position sur le marché français et européen.

En marge du workshop, une conférence de presse permettra de faire le point sur les avancées de la troisième phase du plan Tourisme Durable 2030. Tahiti Tourisme souhaite renforcer un modèle de développement axé sur un tourisme à impact positif, tant pour les territoires que pour les populations locales.


Lu 166 fois

Tags : tahiti tourisme, workshop
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 23 Février 2026 - 11:30 Violences au Mexique : point de situation pour les voyageurs

Vendredi 20 Février 2026 - 17:00 Malte : année record pour le tourisme international en 2025

Brand News DestiMaG

Avec Quartier Libre, partez à la rencontre de votre Ecosse

Avec Quartier Libre, partez à la rencontre de votre Ecosse
Légendes et Highlands sont des représentations de l’Ecosse dans notre inconscient collectif....
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

Festival de l’Aigle en Mongolie : immersion au cœur d’une tradition millénaire

Festival de l’Aigle en Mongolie : immersion au cœur d’une tradition millénaire
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Tempête de neige : des milliers de vols annulés aux USA

La gouvernance de Norwegian Cruise Line dans la tempête

Stéphane Ralkos rebondit chez Parfums du Monde

À Lyon, les sites GL events frôlent les 2,5 millions de visiteurs en 2025

Le workshop Tahiti Et Ses Îles revient à Paris le 10 mars 2026

Brand News

IA : Hera s'impose comme la nouvelle référence des agences de voyage pour la création de leurs devis

IA : Hera s'impose comme la nouvelle référence des agences de voyage pour la création de leurs devis
En permettant aux conseillers de créer des devis inspirants et hyper personnalisés jusquʼà cinq...
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...
Publi-news

Publi-news

Les croisières PLEIN CAP de l’automne se préparent au printemps !

Les croisières PLEIN CAP de l’automne se préparent au printemps !

Actualités dans l'Ouest du Japon

Actualités dans l'Ouest du Japon
AirMaG

AirMaG

Tempête de neige : des milliers de vols annulés aux USA

Tempête de neige : des milliers de vols annulés aux USA
CruiseMaG

CruiseMaG

La gouvernance de Norwegian Cruise Line dans la tempête

La gouvernance de Norwegian Cruise Line dans la tempête
Distribution

Distribution

Entreprises du Voyage : tout savoir sur le calendrier des futures élections !

Entreprises du Voyage : tout savoir sur le calendrier des futures élections !
Futuroscopie

Futuroscopie

Chine : l'Année du Cheval de Feu fait chauffer les compteurs du tourisme [ABO]

Chine : l'Année du Cheval de Feu fait chauffer les compteurs du tourisme [ABO]
HotelMaG

Hébergement

SOWELL Hôtels & Résidences s'installe en Aquitaine

SOWELL Hôtels &amp; Résidences s'installe en Aquitaine
La Travel Tech

La Travel Tech

Civitatis signe un partenariat avec un important réseau français

Civitatis signe un partenariat avec un important réseau français
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Grecotel LUXME Edition : l’all-inclusive nouvelle génération

Grecotel LUXME Edition : l’all-inclusive nouvelle génération
Partez en France

Partez en France

Le plus Ollandini Voyages : une production linéaire, maîtrisée de bout en bout

Le plus Ollandini Voyages : une production linéaire, maîtrisée de bout en bout
Production

Production

VVF prend un nouveau cap et ouvrira un village vacances en pleine... ville !

VVF prend un nouveau cap et ouvrira un village vacances en pleine... ville !
Transport

Transport

La SNCF bat tous les records pour les vacances de février !

La SNCF bat tous les records pour les vacances de février !
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

À Lyon, les sites GL events frôlent les 2,5 millions de visiteurs en 2025

À Lyon, les sites GL events frôlent les 2,5 millions de visiteurs en 2025
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
TravelJobs

Emploi & Formation

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias