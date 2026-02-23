Le workshop Tahiti Et Ses Îles revient à Paris le 10 mars 2026

Une destination en pleine dynamique

À l’occasion de son workshop bisannuel, Tahiti Tourisme réunira tour-opérateurs et partenaires polynésiens, le 10 mars 2026 à Paris, pour faire le point sur les performances record de la destination et dévoiler ses orientations stratégiques, dans un contexte de forte dynamique et de montée en puissance du tourisme durable.



Rédigé par Amélia Brille le Lundi 23 Février 2026 à 11:37

Lu 166 fois