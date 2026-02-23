Le workshop Tahiti Et Ses Îles revient à Paris le 10 mars 2026

Tahiti Tourisme réunira tour-opérateurs et partenaires polynésiens, le 10 mars à Paris - Depositphotos.com @Syda_Productions
Le 10 mars prochain, Tahiti Tourisme donne rendez-vous à ses partenaires à l’Hôtel Le Marois, dans le 8e arrondissement de Paris, à l’occasion de son traditionnel "Rendez-vous Tahiti Et Ses Îles".
Organisé tous les deux ans, ce workshop vise à renforcer les liens entre les professionnels du tourisme polynésien et les tour-opérateurs français, belges et suisses francophones.
Cette édition 2026 rassemblera 24 exposants représentant 37 marques : compagnies aériennes, compagnies de croisières, hôteliers et réceptifs de Tahiti Et Ses Îles ont répondu présent pour promouvoir la destination Polynésie française sur le marché hexagonal.
Une cinquantaine de tour-opérateurs est attendue tout au long de la journée pour rencontrer les partenaires polynésiens, découvrir les nouveautés et faire le point sur les actualités de la destination.
Le workshop se clôturera par une soirée aux couleurs et aux saveurs tahitiennes, réunissant l’ensemble des participants ainsi qu’une centaine d’agents de voyage spécialistes de Tahiti Et Ses Îles.
Une nouvelle gouvernance à l’œuvre
Ce rendez-vous sera également l’occasion pour Vaihere Lissant, nouvelle directrice générale de Tahiti Tourisme, et Bud Gilroy, président du conseil d’administration, de remercier les partenaires pour leur soutien et leur engagement.
La destination confirme son dynamisme avec 263 766 visiteurs enregistrés en 2024, dont 80 969 Français.
Des résultats qualifiés d’exceptionnels par l’office du tourisme, qui entend capitaliser sur cette dynamique pour consolider sa position sur le marché français et européen.
En marge du workshop, une conférence de presse permettra de faire le point sur les avancées de la troisième phase du plan Tourisme Durable 2030. Tahiti Tourisme souhaite renforcer un modèle de développement axé sur un tourisme à impact positif, tant pour les territoires que pour les populations locales.
