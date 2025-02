ACTIF Tourisme lance ses workshops 2025

Orléans, Restaurant Gioia, mardi 18 Mars

Paris XV, Mama Shelter Paris West, mercredi 19 Mars

Mennecy / Lisses, Restaurant Villa Beach, mardi 25 Mars

Bailly-Romainvilliers, Center Parcs Villages Nature, jeudi 27 Mars

sont programmés par l'ACTIF Ces lieux ont été choisis pour offrir un cadre de travail adapté et une atmosphère conviviale. Les rencontres réuniront des agents de voyages et, incluant des tour-opérateurs, croisiéristes, chaînes hôtelières, compagnies aériennes et comparateurs.