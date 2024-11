Workshop : le Rwanda invite les professionnels du tourisme à Paris

Le workshop du 9 décembre est l'occasion pour l'Office de Tourisme du Rwanda de mettre en lumière les nouveautés de la destination et son engagement pour un tourisme durable. Avec la, l'événement permettra aux professionnels de mieux appréhender les richesses du pays, surnommé le « pays aux mille collines »., responsable du département Tourisme et Conservation au Rwanda Development Board, et, ambassadeur du Rwanda, seront présents pour partager leur vision et leur expertise. Les participants pourront rencontrer une, notamment des opérateurs comme Primate Safaris, Rwanda Eco Company and Safaris, et WanderLux Safaris.En plus des échanges et du networking, la soirée sera rythmée par une. Les professionnels auront ainsi une immersion complète dans la culture rwandaise et ses potentialités touristiques. La soirée offrira également la possibilité deL’événement se déroulera au, un cadre prestigieux accessible en métro et bus, au cœur de la capitale. Il reste encore quelques places pour participer à ce rendez-vous incontournable pour les acteurs du secteur. Les inscriptions sont ouvertes via le lien dédié