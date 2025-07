Planète Production : une décennie de tourisme sur-mesure et d’aventure

Pas de levée de fonds, pas d’associés, et très peu de présence commerciale, hormis au salon IFTM Top Resa.



« Je me repose beaucoup sur le bouche-à-oreille. Ce n’est pas optimal, mais ça marche. Je réfléchis à passer un cap, à structurer un peu plus notre démarche commerciale, notamment pour l’externalisation » , affirme la fondatrice de Planète.



Car les besoins sont là : face aux difficultés de recrutement dans le secteur, Planète Externalisation pourrait aisément croître si la fondatrice se donnait les moyens de « papoter un peu plus avec les copains TO » , dit-elle en souriant.