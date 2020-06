Prod, call center, plateau d'affaires, service groupes... Planète Production externalise les services pour TO et agences

Malgré une industrie a l'arrêt et qui peine à passer la première pour relance l'activité, la fondatrice de Planète Production n'entend pas baisser les bras et se veut optimiste.



D'ores et déjà, tout le monde prépare la prochaine saison et se démène pour établir les prix des séjours pour 2021, une mission qui se révèle même plus facile qu'à l'accoutumée.



Même si une certaine incertitude pèse sur quelques fournisseurs, notamment des hôteliers, les réceptifs ont beaucoup de temps devant eux et se montrent très à l'écoute.



" En 2021, j'espère que 2020 ne sera qu'un lointain et mauvais souvenir.



Je me dis qu'en septembre les agences vont rouvrir et que les Français en auront marre des privations, pour profiter pleinement des prochaines vacances, " espère la responsable du TO.



En attenant, du côté de Planète Production, les voyages sont annulés jusqu'à la fin juin, pour juillet l'équipe traite au cas par cas, puisque certains pays africains accueillent à nouveau des touristes, à l'image de la Tanzanie.



" Généralement sur l'Afrique, il y a eu très peu de cas et fort heureusement, donc je pense que le tourisme peut assez vite repartir.



D'autant plus que ce sont des destinations, où il y a assez peu de tourisme de masse, donc les contacts ne sont pas non plus nombreux. "



Alors qu'une partie du continent sera de nouveau accessible dans les prochaines semaines, le staff de l'entreprise table sur des mois de juillet et août blancs, mais se veut optimiste pour une rentrée dynamique.



"J[J'ai un côté écureuil qui nous a permis d'affronter la crise et de voir venir. Nous nous ennuyons, alors que les agences restent fermées,]i" conclut Sophie Aubret.



Après deux mois de confinement, la responsable a des fourmis dans les jambes et espère se rapprocher pour 2021 d'autres réseaux de distribution.