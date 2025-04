Ile Maurice : muse villas "bouscule les codes de l’hôtellerie de luxe"

" Pour l'instant, nous avons 14 villas en portefeuille : 13 sont en bord de mer, la quatorzième -la Villa Cambier- qui est la plus haut perchée, se trouve sur la montagne du Morne. Nous souhaitons, à terme, limiter notre collection à vingt, pas plus" , explique Mathieu Appassamy, le PDG.



Ces villas appartiennent à de très grosses fortunes mauriciennes qui souhaitent qu'elles soient louées lorsqu'elles ne les occupent pas. Chacune peut accueillir accueillir 4 à 9 convives et offre "un équilibre parfait entre luxe, intimité et immersion dans la nature environnante".



Chacune de ces propriétés a une architecture, une ambiance, une âme bien à elle. Ainsi, si chacune assure une grande intimité, chacune offre cependant une expérience différente.



"Pour ceux qui sont à la recherche d'une expérience plus confidentielle encore, l'une de ces villas est cachée sur un îlot privée de 5000 m2, dont ne dévoilons jamais l'adresse" , ajoute Mathieu Appassamy.