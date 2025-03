Frédéric de Marcy Chelin, nouveau directeur général du Shangri-La Le Touessrok, Mauritius

une compréhension pointue du marché et , des attentes des voyageurs haut de gamme

Changement de direction à la tête du Shangri-La Le Touessrok, Mauritius. Frédéric de Marcy Chelin va succèder à Gregory Coquet , au poste de directeur général de l'établissement dès le 15 mars 2025. Après plus de 4 années à la Direction Générale du Shangri-La Le Touessork, Mauritius, Grégory Coquet est quant à lui nommé Directeur des Opérations de Riveo Limited, société d’investissement spécialisée dans l’immobilier pour l’hôtellerie de luxe éco-responsable, gestionnaire entre autres du Shangri-La Le Touessork, Mauritius et du Four Seasons Mauritius.Frédéric de Marcy Chelin qui dispose de plus de 15 ans d’expérience dans l’hôtellerie de luxe et le tourisme dans l’océan Indien, est arrivé au sein du resort en 2018. Il a occupé des postes stratégiques clés : Directeur des Ventes & Marketing, Executive Assistant Manager, puis Directeur des Opérations.D’origine mauricienne, il possède "", précise un communiqué de presse.