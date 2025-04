Test PCR Chikungunya : l'Ile Maurice durcit ses conditions d’entrée

L’épidémie poursuit sa progression et est généralisée sur l’ensemble de l’île.



La commune du Tampon comptabilise le plus grand nombre de cas (4 700 cas). Les villes de Saint-Denis, Saint-Paul et Saint-Pierre font désormais partie des secteurs les plus touchés sur le territoire. L’activité hospitalière est toujours en hausse avec 129 hospitalisations de plus de 24 heures"

Pour la semaine du 17 au 26 mars 2025, la préfecture de la Réunion comptabilisait 5 832 cas confirmés et plus de 18 000 consultations pour chikungunya en médecine de ville. "détaille un communiqué.