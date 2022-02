Voyage Ile Maurice : quelles conditions d'entrée ?

Tous les voyageurs, qu’il soient vaccinés ou non, doivent remettre aux autorités mauriciennes à leur arrivée deux formulaires de santé : le formulaire d’identification passager et le formulaire de déclaration de santé. Tous les voyageurs doivent remplir ces avant ou pendant votre vol vers l’île Maurice. Pour gagner du temps, vous pouvez remplir le formulaire ALL IN ONE FORM, en ligne. Cela générera un PDF que vous pourrez imprimer, signer et emporter avec vous.