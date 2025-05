Kaléidoscope : le voyage cousu main de Céline Leguay [ABO]

« On est les assureurs de la force majeure, mais avec des marges qui ne le justifient pas. C’est parfois délirant. »

« J'ai vu que certains assureurs commencent à adresser partiellement cette question pour nous couvrir sur des risques de défaillance de prestataires, mais aussi sur des annulations de vol, des motifs de grève un peu plus élargis. Cela va dans le bon sens »

« Il faut de la place pour tout le monde, mais il faut aussi une cohérence réglementaire. On ne peut pas mettre en péril ceux qui respectent les règles »,

Si son modèle n’est pas conventionnel, Céline Leguay reste lucide sur les enjeux du secteur.Elle évoque avec gravitéLes risques géopolitiques , climatiques ou sanitaires pèsent lourd sur des épaules déjà sollicitées., poursuit-elle.Autre sujet récurrent de l’industrie : travel planners , ces nouveaux venus du conseil voyage, parfois en dehors du cadre légal.commente Céline Leguay.Si elle refuse d’adhérer à un réseau classique, elle s’investit pleinement dans le Club des créateurs de voyage, aux côtés de professionnels partageant sa vision du métier. Un lieu d’entraide, d’échange et d’innovation collective.Aujourd’hui, malgré une conjoncture plus tendue et des ventes souvent plus tardives, l’année 2025 s’annonce prometteuse pour Kaléidoscope.L’objectif : poursuivre une montée en gamme – sans atteindre le luxe – et élargir toujours plus le champ des expériences significatives à chaque destination. Céline Leguay reste fidèle à sa ligne de conduite : faire peu, mais bien.