Responsabilité de plein droit : un piège juridique pour les agences de voyages ? [ABO]

En effet, dans le cas de la chute accidentelle à l'aéroport, des causes d'exonération prévues dans la directive auraient sans doute entrainé le même résultat juridique.



" Si une cause d'exonération est prouvée, alors le fait est imputable aux voyageurs et donc l'agence de voyages est exonérée.



Dès lors que le juge français considère qu'un client tombe tout seul, sans raison extérieure apparente aux infrastructures et que ce n'est pas un fait imputable aux voyageurs, alors nous pouvons faire modifier tous les textes possibles, ça ne changera rien au problème.



Nous sommes sur une interprétation des juges français et nous ne pouvons rien y faire, " poursuit Guillaume Beurdeley.



Par chance, les exemples de dommages corporels sont pour le moment relativement rares. Et de toute façon, la disparition de la mention responsabilité de plein droit ne changera rien au problème.



Il faudrait alors que le voyageur ait rédigé une lettre avant de tomber pour prouver qu'il allait se jeter par terre dans le but de se faire mal.



" Nous avons déjà eu des cas similaires par le passé, concernant l'interprétation de juge français sur un fait imputable aux voyageurs. D'ailleurs dans d'autres pays européens qui n'ont pas la responsabilité de plein droit, les décisions des juges sont aussi très dures contre les agences de voyages.



Avant le Brexit, une agence de voyages a été déclarée responsable d'une agression sexuelle commise par un électricien appelé par l'hôtel pour régler un problème dans une chambre.



Cela ne change rien à notre posture : la responsabilité de plein droit est problématique. Nous saisirons toutes les opportunités pour la faire évoluer, " affirme le secrétaire général adjoint.