Dans les entreprises, "il est important d'avoir l'obligation de se tromper" selon Olivier Sadran [ABO]

Cette culture de l’indépendance est restée profondément ancrée, jusqu'au sein de Newrest, malgré un développement éclair et 70 000 salariés.



" Nous sommes très peu endettés. Cette volonté de survivre, de générer du cash-flow et de rester autonomes est profondément ancrée chez nous.



Mes préoccupations, ce sont mes clients, le rapport qualité-prix, mes salariés - qui sont aussi mes actionnaires. Et je peux vous dire que d'avoir autre chose que les banquiers comme sujet de préoccupation, c'est une situation très agréable, " affirme le dirigeant.



Grand bien lui en a pris ! L'entreprise se développe à vitesse grand V.



En 2005, elle connait une première bascule. Newrest reprend les parts de Compass, qui l'avait pourtant rachetée en septembre 2000.



En 2008, elle remporte la privatisation du catering de Saudi Airlines, revendu 11 ans plus tard avec une marge de 390 millions d'euros par la création d'une joint-venture. Au début des années 2010, elle fait l'acquisition de la Compagnie des Wagons-Lits et obtient en 2013, l'attribution du marché de la SNCF en France.



" Sans être parfait, nous avons dépassé le simple sandwich triangle pour proposer une prestation plus qualitative et dynamique. Les ventes à bord ont doublé.



Puis la crise du Covid est arrivée. Sans doute que si nous avions était présents seulement dans l'aérien, nous serions morts aujourd'hui.



Cette épreuve a été déterminante. Elle nous a permis de revoir profondément notre agilité opérationnelle et notre vision à long terme. Après cette période, la croissance est repartie de façon très vertigineuse.



Et si je vous dis que le chiffre d'affaires n'est pas notre préoccupation, vous aurez sans doute du mal à le croire. La vérité c'est que nous sommes beaucoup plus préoccupés par la qualité, la profitabilité, nos salariés et nos actionnaires, " affirme le dirigeant.