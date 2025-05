Réduction des vacances scolaires : "C’est un sujet atomique"

Ces mots tranchent avec la situation mondiale que nous connaissons. Depuis l'investiture de Donald Trump, toutes les certitudes des Occidentaux volent en éclats. Le tourisme est, lui aussi, emporté dans ce tourbillon.



" On ne s’attendait pas à faire face à une situation aussi bouleversée. Et cela nous touche. Il y a un désamour des Français pour la destination. Concernant l’envie de voyager et de s’évader, nous ressentons une incertitude.



Nous sommes attentifs à ces points. D'une façon générale, nous sentons une tension, " poursuit la maîtresse de cérémonie.



Du côté du SETO, Donald Trump a marqué au fer rouge le début de l'année. Selon les tour-opérateurs, les réservations sont en baisse de 20 à 25%, un retard qui sera en partie rattrapé, estime René-Marc Chikli, le président du syndicat, mais probablement pas dans son intégralité.



Il y a d'ores et déjà un phénomène de vases communicants. La désaffection des États-Unis entraine une hausse de la demande par ailleurs.



D'un point de vue général, le premier trimestre a été bon, la saison estivale est encore incertaine. " Les gens anticipent moins, tout reste à faire pour l’été à venir. Nous allons enregistrer des réservations dans les prochaines semaines, et nous avons bon espoir de réaliser un été au moins égal à celui de l’année dernière, voire peut-être meilleur, " espère le président sortant du SETO.



Par chance et malgré l'ambiance anxiogène, les Français sanctuarisent le budget dédié aux vacances. Une dynamique installée durant la crise sanitaire, qui perdure.