EDV : Stop Arnaque, vers une campagne nationale en 2026 ? [ABO]

Sur les sujets sociaux, Valérie Boned a rappelé que la nouvelle grille salariale, signée l'an dernier est assortie de minima conventionnels obligatoires, applicables de manière rétroactive à compter du 1er février.Autre point de vigilance : l’entrée en vigueur différée d’une disposition adoptée en 2024, désormais pleinement applicable depuis le 1er janvier. 2025. Les salariés ne peuvent plus demeurer plus d’un an dans la catégorie A. Au-delà de ce délai, l’entreprise doit impérativement les faire évoluer vers le groupe B.Enfin, sur la formation, le FNE-Formation qui a largement soutenu les entreprises pendant le Covid, en finançant des actions de formation n'est plus mobilisable.Cependant un levier alternatif a vu le jour grâce à l'OPCO Mobilités : le FSE+, un fonds européen qui permet une prise en charge supérieure aux standards habituels et qui s’adresse à un spectre élargi d’entreprises.Là où le FNE ciblait en priorité les petites entreprises, le FSE+ couvre désormais les entreprises de plus de 250 salariés. Ensuite, il assouplit les critères : les thématiques de formation ne sont plus enfermées dans une liste restreinte et annuelle, mais s’ouvrent à un éventail beaucoup plus large.Si le guichet reste officiellement ouvert jusqu’en décembre, l’enveloppe allouée – conséquente mais non extensible – fonctionne selon une logique simple : premiers arrivés, premiers servis. Il ne faut donc pas tarder, prévient Valérie Boned.