Vacances d'été : les agences de voyages gagnent du terrain, la vente à distance recule !

L’analyse de la dynamique de réservation pour l’été 2025 par zone géographique révèle de fortes disparités entre les destinations.avec près de +3% en nombre de dossiers, tandis que le moyen-courrier est stable.A noter que le panier moyen sur la France s'affiche en retrait de -1%, quand le panier moyen sur le moyen-courrier et surtout le long-courrier progressent respectivement +5 et +9%.Au global, le moyen-courrier réalise le meilleur départ en projection de volume d’affaires sur l’été (+6%), suivie par la France qui est également en avance par rapport à l’été 2024 (+2%).La France sur la première marche du podium, est la seule à progresser en nombre de dossiers dans le trio de tête. Sur la deuxième marche, la Grèce accuse un recul de -7,3% en nombre de dossiers, et l'Espagne, médaille de bronze, enregistre une baisse de -9,7% du nombre de dossiers.Dans le Top 10, la Tunisie (+13,4%), l'Italie (+19,5%), l'Egypte (+46,8%) et la Croatie (+4,4%) affichent des chiffres à la hausse, alors que le Maroc (-10,9%), le Portugal (-11,1%) et les Etats-Unis (0,5%) sont en baisse.