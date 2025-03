Exercice illégal : XPLORE condamnée à 3 mois de prison avec sursis

Le Tribunal correctionnel a saisi la gravité des faits puisqu’outre des peines d’amende et de dommages-intérêts, il assortit sa décision d’une peine de prison de 3 mois avec sursis contre le dirigeant, sanction relativement rare en la matière.

"Nous privilégions systématiquement une résolution à l'amiable sauf cas manifeste d'escroquerie . La moitié des dossiers liée à l'exercice illégal de la profession se résout suite à un rappel de la réglementation. Pour les autres dossiers, la deuxième étape est de passer par la DGCCRF qui a un pouvoir de contrôle et de sanction. Si cela n'aboutit pas pour différentes raisons, nous sommes parfois obligés de passer par une action pénale, lorsque le dossier est significatif".

Les Entreprises du Voyage viennent d'obteniret qui propose en B2C et en B2B des forfaits en France et à l’étranger depuis mars 2021.Pour Me Emmanuelle Llop du Cabinet Equinoxe Avocats à qui le dossier a été confié : "A noter que les mis en cause peuvent faire appel sous 10 jours à compter du 18 mars 2025. Guillaume Beurdeley Secrétaire Général adjoint du syndicat patronal nous rappelle le processus mis en place par les EDV, lorsqu'un cas d'exercice illégal de la profession est détecté :