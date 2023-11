Voyageons Ensemble, Evasion Ensemble : près de 200 clients sur le carreau !🔑

Ce qui lui met la puce à l'oreille, c'est qu'il y a un mois environ des personnes présentes à la réunion et qui semblaient proches de Xavier Roze, indiquent sur les réseaux sociaux "se désolidariser de lui pour raisons personnelles".



Mais c'est le 20 octobre que tout bascule. Une cliente qui avait réservé un voyage par ce même intermédiaire fait savoir sur Facebook que son voyage à Lloret de Mar en Espagne a été annulé la veille, l'entreprise ayant déposé le bilan.



C'est alors qu'alertée, Carole tente d'en savoir davantage pour son voyage à New York... et là , même réponse : il n'y aura pas de voyage...



" Il n'a pas déposé le bilan et j'ai pour ma part payé directement par virement via un RIB au nom de Xavier Roze. Je ne suis pas la seule : nous devions payer la totalité du voyage avant novembre. Et ceux qui ont fait des chèques ont indiqué "Evasion Voyages Xavier Roze", il a donc encaissé aussi les chèques ", affirme la cliente flouée.



Cette dernière décide donc d'alerter la presse, mais aussi les autres clients via facebook et là " nous avons assisté à une déferlante". nous confie-t-elle.



A côté d'un premier collectif qui rassemblait les clients floués de Lloret de Mar, elle crée également le sien "New York sans moi" qui rassemble de nombreux voyageurs mécontents, soit près de 80 familles.



Une des clientes a déjà perdu 24 000 €, car elle avait offert le voyage à New York à toute sa famille. D'autres clients qui devaient partir à Rome ou encore en Polynésie pourraient aussi être concernés, selon Carole.



On compte 160 clients qui avaient versé des acomptes uniquement pour les voyages à Lloret de Mare et New York : .

" Et nous voyons aussi arriver des personnes qui attendent des remboursements de la part de Xavier Roze, depuis 3 ans pour des voyages à la journée !" Elle souhaite mettre en garde de futurs voyageurs, car. l'homme aurait déjà créé d'autres pages sur Facebook, notamment le groupe Copains, Copines (voir capture écran).