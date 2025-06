Comment créer une agence de voyages ? Les étapes indispensables pour démarrer

Pour cela, il faut être en mesure de justifier d’une garantie financière suffisante à l’égard de sa clientèle.



Elle sera spécialement affectée au remboursement de la totalité des fonds reçus au titre des forfaits touristiques et des services fournis qui ne portent pas uniquement sur le transport (par ex : hébergement seul).



Cette garantie doit être souscrite auprès d’un organisme spécialisé dans les garanties collectives telle l’APST, d’un établissement de crédit, d’une compagnie d’assurance habilitée siégeant au sein d’un Etat membre de l’Union Européenne ou d’un groupement d’associations sans but lucratif ayant fait l’objet d’une autorisation particulière par un arrêté du ministre chargé du tourisme.



Depuis le 2 octobre 2015, aucun montant minimum n'est imposé pour la garantie financière des agences de voyages. Elle est calculée selon le risque représenté par chaque entreprise. Les garants fixent librement leurs propres modes de calcul.



De plus, pour ouvrir une agence de ventes de voyages et de séjours, il est indispensable d’avoir une assurance qui garantit les conséquences financières de la responsabilité civile professionnelle.