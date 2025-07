Tourisme international : une revue de presse entre démesure, arnaques et bouleversements géopolitiques

Oubliez Roland-Garros, les JO ou le Tour de France : cet été, la vraie compétition, c’est, organisé par Médoc Atlantique Tourisme, la Ville de Lacanau et Cool Shoe Corp.Le concept ?(semelle souple, poids réglementaire, chrono serré). Trois catégories (enfants, familles, adultes) et un seul objectif : allier style, coordination et mollet d’acier pour décrocher le titre.Rendez-vous, où tongs volantes, binômes en couleurs et ambiance de festival promettent un moment à la fois absurde et inoubliable.Gratuit, ouvert à tous (dans la limite des tongs disponibles), et garanti 100 % fun. Alors, affûtez vos chevilles et préparez-vous : cet été, ça va claquer sur les plages du Médoc !Un article de lebonbon.fr