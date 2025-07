Revue de presse : Le tour du monde du tourisme [ABO]

À La Rochelle, l’imagination des loueurs Airbnb semble sans limite ! Un propriétaire a eu une idée (presque) géniale pour échapper à l’interdiction des boîtes à clés dans l’espace public :Discret mais pas assez : Marie Nédellec, adjointe au maire et fervente opposante aux abus du tourisme de masse, a flairé la supercherie et l’a dénoncée avec humour sur les réseaux sociaux.Depuis un arrêté municipal de novembre, les boîtes à clés sauvages sont traquées dans la ville. Une cinquantaine de PV ont déjà été distribués, et les disques de découpe n’ont pas chômé. Cette rocambolesque affaire du "vélo-conciergerie" rappelle que même les idées les plus futées peuvent finir… à la fourrière.A lire sur sudouest.fr