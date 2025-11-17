TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
L’essentiel du tourisme : de Madrid à Mumbai, en passant par Apple et la COP30

La revue de presse de la semaine du 10 novembre 2025


Au menu de la revue de presse hebdomadaire de l’actualité touristique internationale : Apple facilite les voyages avec son “Digital ID”, Madrid confirme le poids du tourisme d’affaires dans son économie, tandis que l’Allemagne bat des records de fréquentation malgré les inquiétudes des hôteliers. Hyatt poursuit son expansion mondiale, la Thaïlande durcit sa législation sur l’alcool, et Paris encourage la COP30 à taxer l’aérien haut de gamme. Sans oublier un détour par Mumbai, où Enrique Iglesias a fait vibrer 60 000 fans, et une touche d’humour outre-Rhin avec le succès du « guide grincheux ».


Rédigé par le Lundi 17 Novembre 2025



Apple lance le “Digital ID” pour passer la sécurité sans passeport

"Digital ID", nouvelle fonctionnalité Appel, permet d'enregistrer les informations de son passeport sous forme d'identité numérique. @depositphotos/bloodua
“Digital ID”, nouvelle fonctionnalité Appel, permet d’enregistrer les informations de son passeport sous forme d’identité numérique. @depositphotos/bloodua
Apple a dévoilé une nouvelle fonctionnalité de son Wallet permettant d’enregistrer les informations de son passeport sous forme d’identité numérique.

Le “Digital ID” peut désormais être utilisé dans plus de 250 aéroports américains pour franchir les contrôles TSA sans document physique. Pour l’instant réservé aux vols intérieurs, ce système arrive à point nommé avant la saison des voyages de fin d’année, mais ne remplace pas encore le passeport pour les trajets internationaux.

En savoir plus sur skift.com

Le tourisme d’affaires génère 5,7 milliards d’euros à Madrid, soit 2 % du PIB régional

Le tourisme d'affaires génère 5,7 milliards d'euros à Madrid, soit 2 % du PIB régional. @depositphotos/ rudi1976
Le tourisme d’affaires génère 5,7 milliards d’euros à Madrid, soit 2 % du PIB régional. @depositphotos/ rudi1976
Le tourisme d'affaires représente désormais un pilier clé de l’économie madrilène, avec un impact estimé à 5 674 millions d’euros et plus de 42 000 emplois.

En 2024, la région a accueilli 54 700 réunions et 2,6 millions de participants, confirmant son statut de capitale européenne du MICE. L’activité d’Ifema Madrid et de grands événements comme Mad Cool illustrent cette dynamique. Le rapport de l’Institut d’études économiques appelle à renforcer la stratégie régionale via la durabilité, la numérisation et les partenariats public-privé, pour consolider Madrid comme référence mondiale du tourisme d’affaires.

A lire sur agenttravel.es

Tourisme record en Allemagne, mais inquiétude chez les hôteliers

Avec 387,7 millions de nuitées enregistrées sur les neuf premiers mois de 2025, l'Allemagne bat un nouveau record touristique. @depositphotos/AndreyKr
Avec 387,7 millions de nuitées enregistrées sur les neuf premiers mois de 2025, l’Allemagne bat un nouveau record touristique. @depositphotos/AndreyKr
Avec 387,7 millions de nuitées enregistrées sur les neuf premiers mois de 2025, l’ Allemagne bat un nouveau record touristique.

La demande intérieure reste solide (+0,6 %), tandis que la fréquentation étrangère recule de près de 3 %, notamment en raison de la baisse des visiteurs américains.

Si le secteur affiche des chiffres flatteurs, la Fédération de l’hôtellerie-restauration (Dehoga) alerte sur une situation économique fragile : hausse des coûts, marges réduites et une majorité d’établissements qui redoutent de finir l’année dans le rouge malgré l’afflux de touristes.

Source : sueddeutsche.de

Hyatt poursuit son expansion mondiale malgré un trimestre dans le rouge

Hyatt poursuit son expansion mondiale. @depositphotos/NigelSpiers
Hyatt poursuit son expansion mondiale. @depositphotos/NigelSpiers
Malgré une perte nette de 49 millions de dollars au troisième trimestre 2025, Hyatt Hotels Corporation maintient le cap sur sa stratégie de croissance internationale.

Le groupe a ouvert plus de 5 000 nouvelles chambres entre juillet et septembre, notamment en Malaisie, en Afrique du Sud et à New York. Son portefeuille atteint désormais 141 000 chambres, en hausse de 4,4 % sur un an.

Un accord majeur avec le groupe chinois HomeInns prévoit en outre le développement de 50 hôtels Hyatt Studios en Chine. Tout en réduisant sa dette par des cessions d’actifs, Hyatt table sur une hausse du RevPAR de 2 à 2,5 % d’ici fin 2025 et un bénéfice net compris entre 70 et 86 millions de dollars.

Un article de hosteltur.com

Quand le tourisme fait école : la philanthropie au cœur des voyages

La philanthropie au cœur de la stratégie des acteurs du tourisme.@depositphotos/Milkos
La philanthropie au cœur de la stratégie des acteurs du tourisme.@depositphotos/Milkos
Face à la baisse de l’aide internationale et aux défis climatiques, de plus en plus d’acteurs du tourisme misent sur la philanthropie pour donner du sens à leurs activités.

Au Kenya, la société Abercrombie & Kent finance bibliothèques, programmes scolaires et initiatives pour l’égalité des genres, tandis que d’autres voyagistes comme Micato Safaris, G Adventures ou Intrepid multiplient les projets d’éducation, de santé et de développement local.

Ces initiatives montrent qu’un voyage peut aussi changer des vies : au-delà du safari ou du circuit culturel, le tourisme devient un levier concret d’émancipation et de solidarité, prouvant qu’explorer le monde peut aussi le rendre un peu meilleur.

A lire sur travelweekly.com

COP30 : Paris veut rallier le monde à la taxe sur les billets d’avion haut de gamme

A la COP30, Paris cherche à convaincre d'autres pays de taxer l'aérien. @depositphotos/brunoil
A la COP30, Paris cherche à convaincre d’autres pays de taxer l’aérien. @depositphotos/brunoil
Alors que la COP30 se tient à Belém, le ministère français des Transports écarte toute hausse nationale de la taxe de solidarité sur les billets d’avion (TSBA), déjà triplée en mars dernier.

Paris préfère désormais convaincre d’autres pays d’instaurer une taxe similaire pour financer le développement durable. Aux côtés de la Barbade et du Kenya, la France cherche à élargir une coalition internationale prête à taxer davantage les vols haut de gamme, dans un esprit de justice climatique et de partage de l’effort écologique.

Plus à lire sur 20minutes.fr

Thaïlande : un tour de vis sur l’alcool qui inquiète les touristes

Depuis le 8 novembre, la Thaïlande durcit sa législation sur la consommation d'alcool @depositphotos/tipchai
Depuis le 8 novembre, la Thaïlande durcit sa législation sur la consommation d’alcool @depositphotos/tipchai
Depuis le 8 novembre, la Thaïlande durcit sa législation sur la consommation d’alcool : il est désormais interdit d’acheter ou de boire de l’alcool entre 14h et 17h, puis de minuit à 11h, sous peine d’une amende pouvant atteindre 10 000 bahts (environ 270 €).

Officiellement, la mesure vise à limiter les excès et à préserver l’ordre public, notamment dans les zones touristiques. Mais les professionnels du secteur redoutent un impact négatif sur l’attractivité du pays, tandis que les touristes sont invités à la prudence face à l’application parfois floue de la loi.

Un article de lefigaro.fr

Enrique Iglesias enflamme Mumbai et rapporte 10 millions de dollars au tourisme local

Le succès des derniers concerts d'Enrique Iglesias à Mumbai confirme la montée du « live tourism » en Inde. @depositphotos/9parusnikov
Le succès des derniers concerts d’Enrique Iglesias à Mumbai confirme la montée du « live tourism » en Inde. @depositphotos/9parusnikov
Les deux concerts d’Enrique Iglesias à Mumbai, les 29 et 30 octobre, ont attiré plus de 60 000 spectateurs et généré près de 10 millions de dollars pour le tourisme du Maharashtra.

Plus de la moitié des fans avaient fait le déplacement depuis d’autres États indiens, confirmant la montée du « live tourism » en Inde, où les concerts et événements sportifs deviennent de véritables moteurs économiques. Face à la demande, une deuxième date a dû être ajoutée et le métro de Mumbai a prolongé ses horaires pour accueillir la foule.

À consulter sur skift.com

Insolite ! En Allemagne, le « guide grincheux » fait salle comble au musée

Au musée Kunstpalast de Düsseldorf, le « Guide grincheux » attire les visiteurs. @depositphotos/lenschanger
Au musée Kunstpalast de Düsseldorf, le « Guide grincheux » attire les visiteurs. @depositphotos/lenschanger
Au musée Kunstpalast de Düsseldorf, les visiteurs paient pour se faire… rembarrer ! Deux fois par mois, le « Guide grincheux », interprété par l’artiste Carl Brandi, promène les curieux d’œuvre en œuvre, tout en distribuant remarques sarcastiques et soupirs exaspérés.

Inspiré des restaurants où les serveurs sont volontairement impolis, ce concept fait un carton : complet jusqu’à fin 2025. Le guide promet toutefois une limite à son humeur massacrante : « Je n’insulte jamais les visiteurs individuellement… juste en groupe. »

Une info à lire sur lefigaro.fr


L’essentiel du tourisme : de Madrid à Mumbai, en passant par Apple et la COP30

L’essentiel du tourisme : de Madrid à Mumbai, en passant par Apple et la COP30

Gérer les conflits en entreprise : un défi quotidien… mais pas une fatalité ! Gérer les conflits en entreprise : un défi quotidien… mais pas une fatalité !

Journée mondiale des passagers : un hommage en trompe-l’œil Journée mondiale des passagers : un hommage en trompe-l’œil

Berry : J'ai testé pour vous « Les Hauts de Sancerre » 5 étoiles Berry : J'ai testé pour vous « Les Hauts de Sancerre » 5 étoiles

Futuroscopie

Futuroscopie

Grand magasin, marché... le shopping, valeur sûre du tourisme qui défie l'e-commerce !

Grand magasin, marché... le shopping, valeur sûre du tourisme qui défie l'e-commerce !

Attentats 13 novembre : le terrorisme fait-il encore peur ? Attentats 13 novembre : le terrorisme fait-il encore peur ?

De Bob Dylan à la K-pop : la musique, moteur du tourisme mondial [ABO] De Bob Dylan à la K-pop : la musique, moteur du tourisme mondial [ABO]

Montagne : entre enchantement et désenchantement [ABO] Montagne : entre enchantement et désenchantement [ABO]

