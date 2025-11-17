L’essentiel du tourisme : de Madrid à Mumbai, en passant par Apple et la COP30

La revue de presse de la semaine du 10 novembre 2025

Au menu de la revue de presse hebdomadaire de l’actualité touristique internationale : Apple facilite les voyages avec son “Digital ID”, Madrid confirme le poids du tourisme d’affaires dans son économie, tandis que l’Allemagne bat des records de fréquentation malgré les inquiétudes des hôteliers. Hyatt poursuit son expansion mondiale, la Thaïlande durcit sa législation sur l’alcool, et Paris encourage la COP30 à taxer l’aérien haut de gamme. Sans oublier un détour par Mumbai, où Enrique Iglesias a fait vibrer 60 000 fans, et une touche d’humour outre-Rhin avec le succès du « guide grincheux ».

Rédigé par Caroline Lelievre le Lundi 17 Novembre 2025

Lu 127 fois