Revue de presse du tourisme : tendances, innovations et géopolitique

La revue de presse de la semaine du 1er décembre 2025

Ryanair abandonne son abonnement Prime jugé trop coûteux, Majorque domine déjà les réservations allemandes pour l’été 2026, tandis que les voyageurs indiens consacrent désormais l’essentiel de leurs dépenses internationales au tourisme. En Europe, la France perd du terrain face aux low-cost, le Royaume-Uni voit émerger de nouvelles tendances de voyage pour 2026, et une start-up réinvente l’assurance météo. Comme chaque semaine, TourMaG.com vous propose sa revue de presse internationale.

Lundi 8 Décembre 2025

