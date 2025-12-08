TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Revue de presse du tourisme : tendances, innovations et géopolitique

La revue de presse de la semaine du 1er décembre 2025


Ryanair abandonne son abonnement Prime jugé trop coûteux, Majorque domine déjà les réservations allemandes pour l’été 2026, tandis que les voyageurs indiens consacrent désormais l’essentiel de leurs dépenses internationales au tourisme. En Europe, la France perd du terrain face aux low-cost, le Royaume-Uni voit émerger de nouvelles tendances de voyage pour 2026, et une start-up réinvente l’assurance météo. Comme chaque semaine, TourMaG.com vous propose sa revue de presse internationale.


Rédigé par le Lundi 8 Décembre 2025


Ryanair met fin à son abonnement Prime, jugé trop coûteux

Huit mois seulement après son lancement, Ryanair abandonne son programme de fidélité Prime, proposé à 79 € par an. Malgré 55.000 abonnés et des avantages attractifs (sièges réservés, assurance incluse, promotions mensuelles), le dispositif s’est révélé « plus coûteux que rentable » pour la compagnie, qui a accordé plus de 6 millions d’euros de réductions.

Ce retrait s’inscrit dans une stratégie de simplification des services, alors que Ryanair mise avant tout sur des tarifs bas. Les abonnés actuels conserveront leurs avantages jusqu’en octobre 2026.

A lire sur lefigaro.fr

Majorque en tête des réservations allemandes pour l’été 2026

Les Allemands anticipent leurs voyages pour l’été 2026, avec une nette augmentation des réservations précoces, selon TUI et Dertour. Majorque s’impose comme la destination la plus prisée, devant les îles grecques, tandis que la Turquie, l’Espagne et l’Égypte enregistrent également une forte demande.

Les voyageurs privilégient les formules tout compris et les hôtels 4-5 étoiles, et un séjour sur cinq concernera des destinations long-courriers comme les Émirats, l’île Maurice ou les Caraïbes. Le marché allemand confirme ainsi son intérêt pour des vacances de qualité et diversifiées, mêlant Méditerranée et destinations lointaines.

L’article complet est disponible sur hosteltur.com

Barrière lance « Barrière Collection »

Le groupe Barrière, fort d’une « très belle année » et d’un chiffre d’affaires en hausse, réorganise ses marques pour renforcer son attractivité internationale. Ses 20 hôtels seront regroupés sous « Barrière Collection », tandis que les enseignes Fouquet’s et Maison Barrière deviendront les vitrines de son savoir-faire, avec des ouvertures prévues à l’étranger, des États-Unis aux Maldives.

Pour réduire sa dépendance au marché français, le groupe modernise ses établissements historiques et développe de nouveaux restaurants et casinos. Barrière entend ainsi capitaliser sur son image haut de gamme pour s’imposer davantage à l’international.

Plus à lire sur france24.com


Les Indiens consacrent désormais la majeure partie de leur budget mondial aux voyages.

Les Indiens allouent près de 60 % de leurs dépenses mondial aux voyages internationaux. En septembre 2025, les dépenses liées aux voyages à l'étranger ont atteint 1,67 milliard de dollars, un record sur 12 mois et une nette rupture avec les tendances pré-pandémiques.

Entre octobre 2024 et septembre 2025, les voyages ont représenté entre 44 % et 61 % des dépenses à l'étranger de l'Inde. Au cours du dernier exercice financier, les Indiens ont dépensé environ 17 milliards de dollars à l'étranger, soit plus de 57 % du total des transferts de fonds sortants, ce qui démontre que les voyages internationaux sont devenus un poste prépondérant de leurs dépenses mondiales.

À consulter sur skift.com

Fiscalité : la France pourrait faire face au départ des low cost

Selon l’Union des aéroports français (UAF), la France risque de perdre au moins 1,4 million de passagers, pénalisée par le départ des compagnies low-cost vers des pays aux fiscalités plus attractives.

L’augmentation de la taxe de solidarité sur les billets d’avion (TSBA) et d’autres mesures fiscales ont accéléré ce désengagement, entraînant déjà la suppression de 21 liaisons et 630.000 passagers perdus cet hiver. Le trafic français se retrouve ainsi distancé par ses voisins italiens et espagnols.

Un article de latribune.fr

Tendances voyage 2026 au Royaume-Uni : nouvelles habitudes et expériences diversifiées

Les tendances ABTA (Association of British Travel Agents) pour 2026 révèlent une évolution marquée des comportements de voyage au Royaume-Uni. Le mois de septembre gagne en popularité pour les vacances, tandis que les 25-34 ans deviennent un segment clé, attaché au bien-être et aux expériences uniques.

Les jeunes privilégient de plus en plus les voyages en train et les séjours "slow tourism", tandis que l’intérêt pour les destinations long-courriers et les croisières, courtes ou prolongées, continue de croître. Le marché britannique se dirige ainsi vers une offre plus diversifiée, axée sur la qualité, l’expérience et les motivations générationnelles.

Plus à lire sur traveldailynews.com

Chine - Japon : 500 000 vols annulés !

La Chine a annulé plus de 500 000 billets d’avion vers le Japon, provoquant un choc pour le secteur touristique. Officiellement justifiées par des préoccupations sanitaires, ces restrictions sont largement interprétées comme un geste diplomatique et un levier économique : avant la pandémie, les touristes chinois représentaient plus de neuf millions de visiteurs annuels, générant des milliards pour le Japon.

Les annulations touchent sept compagnies chinoises, dont les transporteurs d’État, et entraînent des pertes financières importantes pour les entreprises japonaises. Ce geste illustre le « political signalling » de Pékin, qui exerce une pression sur Tokyo sans confrontation directe, tandis que le Japon tente de diversifier ses marchés touristiques pour compenser la chute de visiteurs chinois.

A lire sur geo.fr

Une start-up propose une assurance météo pour les voyages

Weather Promise transforme la traditionnelle garantie météo en une vraie assurance climatique. Si des voyagistes comme TUI ou Jet tours proposaient déjà des couvertures contre les intempéries au début des années 2000, ces offres étaient surtout marketing et peu utilisées, selon le cofondateur de la start-up.

Sa solution automatisée indemnise les clients dès qu’un seuil météorologique est dépassé, pluie, neige, verglas, grêle ou chaleur excessive, sans démarche préalable. La couverture s’adapte à la destination : une semaine pluvieuse en Écosse, une chaleur anormale en Grèce ou à Dubaï, ou une humidité extrême peuvent déclencher le paiement. Aux États-Unis, Weather Promise collabore déjà avec Marriott, Expedia, JetBlue et United Vacations.

Bientôt, un portail B2B permettra aux agences de proposer cette garantie, facturée de 5 à 8 % du prix du voyage. Selon David Klemm, « les clients sont fascinés lorsqu’ils paient 50 euros et en reçoivent 1.000 », donnant presque envie de… voir le mauvais temps arriver.

Plus d’informations sur fvw.de

Le saviez-vous ? L’aéroport « fantôme » de Mirabel

Saviez-vous qu’un aéroport canadien avait été conçu pour devenir le plus grand du monde… mais n’a jamais réellement décollé ?

L’aéroport international de Mirabel, près de Montréal, ouvert en 1975, devait accueillir des millions de passagers grâce à six pistes et six terminaux. Pourtant, isolé à 48 km du centre-ville et dépourvu de navette rapide, il est rapidement déserté au profit de Montréal-Trudeau.

Aujourd’hui, les terminaux ont disparu, le dernier vol de passagers ayant eu lieu en 2004, et Mirabel s’est reconverti en hub de fret et centre aéronautique. Une ambition démesurée transformée en hall fantôme… et en décor de cinéma pour Spielberg.

Une info de geo.fr

