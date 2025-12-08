Congrès professionnels : de la France et des femmes ?

Pour sa cinquantième édition, le congrès Selectour a pris la direction de l’Afrique du Sud.

La saison des congrès et conventions s’est achevée avec Selectour. Ces grandes messes s’organisent encore souvent au bout du monde… et parmi les dirigeants, les femmes demeurent sous-représentées.

Rédigé par Thierry Beaurepère le Lundi 8 Décembre 2025

