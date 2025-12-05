Voyages : des budgets en hausse et un Noël 2025 très international

Les solos progressent fortement (+20 %),

les duos remontent légèrement (+2 %),

les familles reculent nettement (-6 %),

les groupes d’amis restent en baisse (-4 %).

À fin novembre, les prévisions de départs pour Noël 2025 montrent une situation proche de Noël 2024, mais avec un budget moyen en hausse. Le nombre de dossiers recule légèrement (-1 %), tandis que le panier moyen progresse de +2 %, dépassant désormais les 2 207 €.: +6 % de dossiers, soutenus par une progression marquée de destinations telles que l’Égypte (+47 %), l’Italie (+25 %), le Royaume-Uni (+28 %) ou la Suède (+27 %).(+2 % en volume d’affaires et en dossiers) après plusieurs mois de recul. Le Mexique (+11 %) et le Cap-Vert (+12 %) se distinguent, tandis que la Guadeloupe (-22 %) et la Martinique (-7 %) poursuivent leur repli.La France reste en retrait, avec une baisse de -6 % des dossiers à Noël.confirmant un attrait croissant pour les voyages organisés pendant les fêtes.Côté villes, Paris reste en tête mais recule de -11 %, tandis que Djerba (+10 %), Hurghada (+52 %), Fuerteventura (+27 %) ou Rovaniemi (+39 %) enregistrent de fortes hausses.