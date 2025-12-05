Voyages : des budgets en hausse et un Noël 2025 très international - Depositphotos.com Auteur VitalikRadko
Selon l’Observatoire des Vacances des Français EDV / Orchestra (décembre 2025), les départs du mois de novembre témoignent d’un marché en amélioration malgré une baisse du nombre de dossiers. Le volume d’affaires progresse de +5 % par rapport à novembre 2024, porté par une hausse du panier moyen de +9 %, qui atteint 1 896 €. En parallèle, le nombre de dossiers se contracte de -3 %.
Le moyen-courrier confirme son rôle moteur avec une progression de +17 % du volume d’affaires, soutenue par une hausse du panier moyen (+7 %) et du nombre de dossiers (+9 %).
Le rapport souligne en particulier les fortes croissances vers l’Égypte (+23 %), le Maroc (+15 %), la Tunisie (+7 %) et l’Espagne (+6 %).
La France recule nettement : -12 % de dossiers et -11 % de volume d’affaires, malgré un panier moyen en légère augmentation. Le long-courrier, lui, se stabilise, avec un volume d’affaires quasi inchangé. Certaines destinations affichent toutefois des hausses spectaculaires : Vietnam (+116 %), Inde (+52 %), Sénégal (+42 %) ou Mexique (+14 %). D’autres accusent un repli important, notamment la Thaïlande (-29 %) ou la République dominicaine (-22 %).
Ce qu'il faut retenir :
Observatoire des Vacances des Français
Décembre 2025 - Analyse du marché
Baromètre EDV / Orchestra
🚀 Départs de Novembre 2025
📈
+5,2%
Volume d'affaires
📉
-3,4%
Nombre de dossiers
💰
+8,9%
Panier moyen: 1 896€
💡 Tendance clé : Le marché progresse malgré moins de dossiers. Les Français privilégient des budgets voyage plus importants avec une nette hausse du panier moyen.
🏆 Top 5 Destinations
🥇 France -11,9%
🥈 Espagne +6,3%
🥉 Tunisie +7,3%
4️⃣ Maroc +15,2%
5️⃣ Égypte +23,3%
📅 Réservations de Novembre 2025
+7,8%
Volume d'affaires
+0,9%
Nombre de dossiers
1 968€
Panier moyen (+6,8%)
⏱️
93 jours
Délai moyen entre réservation et départ (+5 jours vs 2024)
🎄 Vacances de Noël 2025
+0,9%
Volume d'affaires
-1,3%
Nombre de dossiers
2 207€
Panier moyen (+2,2%)
🌟 Destinations phares pour Noël
🇪🇬 Égypte
+46,6%
Forte progression
🇮🇹 Italie
+25,1%
Destination montante
🇬🇧 Royaume-Uni
+27,7%
Croissance soutenue
🇩🇪 Allemagne
+132,4%
Explosion des réservations
🎅 Insight Noël : Le moyen-courrier confirme sa dynamique (+6% en volume), tandis que la France recule (-9%). Les Français privilégient l'international avec une anticipation croissante.
👥 Profils des voyageurs - Noël 2025
👤
Solos
+20,4%
6,4% des dossiers
💑
Duos
+1,9%
38% des dossiers
👨👩👧👦
Familles
-6,0%
39,9% des dossiers
👥
Groupes
-4,1%
15,7% des dossiers
La qualité de l'info au service des pros
📊 Source : Observatoire des Vacances des Français - Données Orchestra
Réservations de novembre : stabilité en volume, budgets en hausse et anticipation accrue
Du côté des réservations, novembre 2025 se situe à un niveau proche de novembre 2024 : le nombre de dossiers progresse légèrement (+0,9 %), tandis que le volume d’affaires bondit de +8 %, porté par un panier moyen de 1 968 €, en hausse de +7 %.
Le délai de réservation atteint 93 jours, soit cinq jours de plus que l’année dernière, preuve d’une planification plus anticipée des séjours.
À nouveau, le moyen-courrier domine : volume d’affaires en hausse de +17 %, dossiers en progression de +12 %, panier moyen à +5 %. Les hausses les plus marquantes concernent l’Égypte (+65 %), l’Italie (+20 %), l’Espagne (+13 %), le Cap-Vert (+20 %) ou encore l’île Maurice (+34 %).
Le long-courrier reste positif en volume d’affaires (+5 %), mais pâtit d’un léger recul de son panier moyen. Certaines destinations progressent très fortement, comme la Martinique (+122 %), le Sénégal (+30 %) ou le Mexique (+21 %). À l’inverse, les États-Unis (-25 %), la Thaïlande (-13 %) ou la République dominicaine (-6 %) reculent.
La France, qui demeure la première destination en nombre de dossiers, fléchit à -7 %, confirmant une demande plus faible sur le marché domestique.
Noël 2025 : davantage de voyages à l’étranger et un budget moyen en progression
À fin novembre, les prévisions de départs pour Noël 2025 montrent une situation proche de Noël 2024, mais avec un budget moyen en hausse. Le nombre de dossiers recule légèrement (-1 %), tandis que le panier moyen progresse de +2 %, dépassant désormais les 2 207 €.
Le moyen-courrier reste la zone la plus dynamique : +6 % de dossiers, soutenus par une progression marquée de destinations telles que l’Égypte (+47 %), l’Italie (+25 %), le Royaume-Uni (+28 %) ou la Suède (+27 %).
Le long-courrier renoue avec une légère croissance (+2 % en volume d’affaires et en dossiers) après plusieurs mois de recul. Le Mexique (+11 %) et le Cap-Vert (+12 %) se distinguent, tandis que la Guadeloupe (-22 %) et la Martinique (-7 %) poursuivent leur repli.
La France reste en retrait, avec une baisse de -6 % des dossiers à Noël.
Du côté des comportements, les évolutions sont significatives :
Les circuits, eux, affichent une progression remarquable de +19 %, confirmant un attrait croissant pour les voyages organisés pendant les fêtes.
Côté villes, Paris reste en tête mais recule de -11 %, tandis que Djerba (+10 %), Hurghada (+52 %), Fuerteventura (+27 %) ou Rovaniemi (+39 %) enregistrent de fortes hausses.
Les canaux digitaux (sites e-commerce et centres d’appels) restent en recul
L’analyse des canaux de réservation pour les départs de Noël 2025 révèle une évolution différenciée selon les modes de distribution, avec quelques changements par rapport à l’analyse du mois précédent. Les agences de voyages physiques poursuivent leur progression, enregistrant une hausse du nombre de dossiers (+5%) ainsi qu’une augmentation du panier moyen (+2%).
À l’inverse, les canaux digitaux (sites e-commerce et centres d’appels) restent en recul, avec une baisse de -5% du nombre de dossiers et du panier moyen. Cette tendance est moins marquée qu’en octobre, où le repli atteignait -10%.
Pour Valérie Boned, Présidente des Entreprises du Voyage : « Les chiffres de novembre et les prévisions pour Noël montrent clairement que les arbitrages budgétaires des Français pour les fêtes de fin d’année ne se font pas au détriment des voyages : au contraire, ils acceptent de consacrer davantage de budget à chaque séjour.
La demande se déplace vers l’international, en particulier sur le moyen-courrier et les voyages organisés, et se répartit différemment selon les profils de clients. Pour les opérateurs de voyages, l’enjeu est désormais d’ajuster l’offre à cette évolution. »
