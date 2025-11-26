Gen4Travel : l’IA agentique au service du tourisme européen

Le projet Gen4Travel entend transformer l’expérience des voyageurs européens à travers trois assistants IA aux usages concrets - Depositphotos.com, @exploderasi
Lors du sommet Adopt AI au Grand Palais, le consortium Gen4Travel a dévoilé son initiative pour la filière européenne du tourisme et de la mobilité : une boîte à outils open-source d’IA agentique, destinée à améliorer l’expérience des voyageurs tout en préservant la souveraineté des données.
Lauréat de l’appel à projets France 2030, le projet se distingue par sa dimension collaborative et européenne.
Contrairement aux assistants de voyage traditionnels, Gen4Travel ne propose pas un simple outil : il s’agit d’un "commun numérique" qui permet aux hôteliers, compagnies aériennes et ferroviaires, agences de voyages et autres acteurs du secteur, de connecter leurs propres agents IA à un orchestrateur central, via le Data Space EONA-X, un espace de données gouverné par la filière.
Cette approche offre un avantage stratégique majeur : les IA peuvent exploiter les données métiers et l’expérience des différents acteurs européens, tout en garantissant la protection et la souveraineté de ces informations.
Une ambition claire : réinventer l’expérience voyageur
Doté d’un budget de 3,7 millions d’euros pour la R&D et soutenu par France 2030 dans le cadre de l'appel à projets "Accélérer l'usage de l'intelligence artificielle générative dans l'économie", le projet Gen4Travel entend transformer l’expérience des voyageurs européens à travers trois assistants IA aux usages concrets.
Pour Charles Telitsine, directeur général d’EONA-X, le coordinateur du projet, "les données métiers des acteurs du tourisme sont des atouts pour conserver et maîtriser la relation clients en direct.
L'IA agentique permet de dialoguer avec le passager et de coordonner l'action de différents agents spécialisés créés par les membres du consortium. En mutualisant nos forces au sein du Data Space EONA-X, nous bâtissons notre souveraineté et reprenons le contrôle de la relation client."
Le consortium réunit de grands acteurs du secteur : EONA-X pour la coordination et la gouvernance des données, Accor, Groupe ADP et Amadeus pour les applicatifs métier, Atout France et Alltheway comme entreprises associées, Amadeus, OpenLLM/LINAGORA, MistralAl et Capgemini pour l’infrastructure et la GenAI, ainsi que Docaposte et Digital New Deal pour l’identité et le consentement.
