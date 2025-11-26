Gen4Travel : l’IA agentique au service du tourisme européen

les données métiers des acteurs du tourisme sont des atouts pour conserver et maîtriser la relation clients en direct.



L'IA agentique permet de dialoguer avec le passager et de coordonner l'action de différents agents spécialisés créés par les membres du consortium. En mutualisant nos forces au sein du Data Space EONA-X, nous bâtissons notre souveraineté et reprenons le contrôle de la relation client.

Doté d’un budget depour la R&D et soutenu par France 2030 dans le cadre de l'appel à projets "Accélérer l'usage de l'intelligence artificielle générative dans l'économie", le projet Gen4Travel entend transformer l’expérience des voyageurs européens à traverspermettra unet de recommandations de voyages, tandis queinterviendra en temps réel pour, comme les vols annulés ou retardés.Enfin,sera dédié àPour Charles Telitsine, directeur général d’EONA-X, le coordinateur du projet, "Le consortium réunit de grands acteurs du secteur : EONA-X pour la coordination et la gouvernance des données,pour les applicatifs métier,comme entreprises associées,pour l’infrastructure et la GenAI, ainsi quepour l’identité et le consentement.