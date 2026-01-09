TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Patrice Caradec (SETO) : entre engagement solidaire au Kenya et cap sur le Maroc pour 2026 (Vidéo)

le comité exécutif s'est réuni mi-décembre 2025


À l’occasion d’une rencontre avec le comité exécutif du SETO (Syndicat des Entreprises du Tour Operating), son président Patrice Caradec a dressé le bilan des actions menées et dévoilé les grandes échéances à venir. Au programme : annonce du prochain Forum du SETO et point sur le programme Sétosphère !


Rédigé par le Vendredi 9 Janvier 2026

TAP Air Portugal
Le Comité exécutif du SETO s'est réuni le 18 décembre dernier.

Patrice Caradec, son président a mis en lumière à cette occasion, le programme Jiko Sawa, une initiative de mécénat portée par la "Setosphère". Ce projet solidaire déployé au Kenya vise à améliorer concrètement le quotidien des populations locales.

Grâce aux dons des membres du syndicat, 25 000 foyers (soit environ 150 000 personnes) bénéficient désormais de fours de cuisson améliorés. Ces équipements permettent :

• Une économie significative de bois et d'énergie.
• Une réduction de 50 % des émanations de fumées toxiques.
• Un gain de temps et de bien-être majeur, particulièrement pour les femmes kenyanes.

Une mission composée de plusieurs membres mécènes s'est rendue sur place pour constater l'impact de ces actions.

Forum du SETO 2026 : Direction le Maroc et la Riviera marocaine

Autres articles
L'autre grande annonce de Patrice Caradec concerne le rendez-vous annuel incontournable de la profession : le Forum du SETO.

Pour l'édition 2026, le syndicat a choisi de poser ses valises au Maroc, du 25 au 27 mars. L'événement se tiendra à Tétouan, plus précisément sur le site de Tamuda Bay.

"Nous ferons découvrir cette Riviera marocaine avec des thèmes et des intervenants de qualité", a promis Patrice Caradec, précisant que près de 150 décideurs du secteur sont attendus pour cet événement.


Lu 94 fois

Tags : seto
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Vendredi 9 Janvier 2026 - 07:37 Voyages de groupes : Tango célèbre 25 ans au service des CSE

Jeudi 8 Janvier 2026 - 07:37 Climats du Monde : et si vous vendiez Bali… hors saison ? (Vidéos)

Dernière heure

RIU Hotels & Resorts inaugure un deuxième établissement londonien

Patrice Caradec (SETO) : entre engagement solidaire au Kenya et cap sur le Maroc pour 2026 (Vidéo)

Le Cediv Travel honoré : Adriana Minchella élevée au grade de Chevalier de la Légion d’honneur

Naga Travel Maroc rejoint l’annuaire des DMC, DestiMaG

L'agence de voyages Saberatours a tiré sa révérence

Brand News

Kappa Club : vivre des expériences uniques

Kappa Club : vivre des expériences uniques
Cet hiver, Kappa Club enrichit son offre et promet encore plus de partage, d’authenticité et de...
Les annonces

A VENDRE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - Agence de voyages HC VOYAGES basée à Carpentras (84)
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

PASSION AFRICA TRAVEL - Assistante Marketing et Réseaux Sociaux H/F - Stage - (Télétravail ou Afrique du Sud)
ALTERNANCE / STAGES TOURISME

MYCOMM - Billettiste H/F - CDI - (Arcueil (94))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Une nouvelle ère pour la Crète

Une nouvelle ère pour la Crète

DESTINATIONS NATURE : Expertise et passion au service des acteurs du tourisme de l’outdoor

DESTINATIONS NATURE : Expertise et passion au service des acteurs du tourisme de l’outdoor
Distribution

Distribution

L'agence de voyages Saberatours a tiré sa révérence

L'agence de voyages Saberatours a tiré sa révérence
Partez en France

Partez en France

France : entre croissance réelle et défis structurels, quel bilan pour le tourisme en 2025 ?

France : entre croissance réelle et défis structurels, quel bilan pour le tourisme en 2025 ?
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Naga Travel Maroc rejoint l’annuaire des DMC, DestiMaG

Naga Travel Maroc rejoint l’annuaire des DMC, DestiMaG
Production

Production

Patrice Caradec (SETO) : entre engagement solidaire au Kenya et cap sur le Maroc pour 2026 (Vidéo)

Patrice Caradec (SETO) : entre engagement solidaire au Kenya et cap sur le Maroc pour 2026 (Vidéo)
AirMaG

AirMaG

Eté 2026 : découvrez les nouvelles destinations Transavia au départ de France !

Eté 2026 : découvrez les nouvelles destinations Transavia au départ de France !
Transport

Transport

En 2026, les prix des TGV INOUI et OUIGO restent sous l’inflation

En 2026, les prix des TGV INOUI et OUIGO restent sous l’inflation
La Travel Tech

La Travel Tech

AirPlus International s’associe à Crédit Agricole CIB

AirPlus International s’associe à Crédit Agricole CIB
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

MGallery Collection débarque sur l’île d’Oléron

MGallery Collection débarque sur l’île d’Oléron
HotelMaG

Hébergement

RIU Hotels & Resorts inaugure un deuxième établissement londonien

RIU Hotels &amp; Resorts inaugure un deuxième établissement londonien
Futuroscopie

Futuroscopie

Cocooning, surtourisme, digital nomads... les néologismes au service de la prospective ? [ABO]

Cocooning, surtourisme, digital nomads... les néologismes au service de la prospective ? [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Country Lodge lance un second domaine en Centre-Val de Loire et ouvre son capital

Country Lodge lance un second domaine en Centre-Val de Loire et ouvre son capital
CruiseMaG

CruiseMaG

Avec le Jacques Cartier, Ponant renforce son ancrage en Polynésie

Avec le Jacques Cartier, Ponant renforce son ancrage en Polynésie
TravelJobs

Emploi & Formation

Le Parc Astérix lance sa campagne de recrutement 2026

Le Parc Astérix lance sa campagne de recrutement 2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Optimum : l’offre de la SNCF pour concurrencer Trenitalia arrive sur les rails !

Optimum : l’offre de la SNCF pour concurrencer Trenitalia arrive sur les rails !
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias