Patrice Caradec (SETO) : entre engagement solidaire au Kenya et cap sur le Maroc pour 2026 (Vidéo)

Le Comité exécutif du SETO s'est réuni le 18 décembre dernier.
Patrice Caradec, son président a mis en lumière à cette occasion, le programme Jiko Sawa, une initiative de mécénat portée par la "Setosphère". Ce projet solidaire déployé au Kenya vise à améliorer concrètement le quotidien des populations locales.
Grâce aux dons des membres du syndicat, 25 000 foyers (soit environ 150 000 personnes) bénéficient désormais de fours de cuisson améliorés. Ces équipements permettent :
• Une économie significative de bois et d'énergie.
• Une réduction de 50 % des émanations de fumées toxiques.
• Un gain de temps et de bien-être majeur, particulièrement pour les femmes kenyanes.
Une mission composée de plusieurs membres mécènes s'est rendue sur place pour constater l'impact de ces actions.
Forum du SETO 2026 : Direction le Maroc et la Riviera marocaine
L'autre grande annonce de Patrice Caradec concerne le rendez-vous annuel incontournable de la profession : le Forum du SETO.
Pour l'édition 2026, le syndicat a choisi de poser ses valises au Maroc, du 25 au 27 mars. L'événement se tiendra à Tétouan, plus précisément sur le site de Tamuda Bay.
"Nous ferons découvrir cette Riviera marocaine avec des thèmes et des intervenants de qualité", a promis Patrice Caradec, précisant que près de 150 décideurs du secteur sont attendus pour cet événement.
