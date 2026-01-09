Patrice Caradec (SETO) : entre engagement solidaire au Kenya et cap sur le Maroc pour 2026 (Vidéo)

le comité exécutif s'est réuni mi-décembre 2025

À l’occasion d’une rencontre avec le comité exécutif du SETO (Syndicat des Entreprises du Tour Operating), son président Patrice Caradec a dressé le bilan des actions menées et dévoilé les grandes échéances à venir. Au programme : annonce du prochain Forum du SETO et point sur le programme Sétosphère !

Rédigé par La Rédaction le Vendredi 9 Janvier 2026

