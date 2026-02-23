Futuroscope Xperiences : on a testé pour vous les nouveautés 2026 !

Passé les abords de l’attraction, décorés avec des sculptures de dinosaures grandeurs nature, les spectateurs prennent place dans les fauteuils aménagés en gradins vertigineux pour découvrir un film sur les tyrannosaures.



Le parc avait déjà projeté un film sur les dinosaures en 2008. Cette fois-ci, les technologies plus modernes et un film de 25 minutes qui alterne images réelles de fouilles scientifiques et images de synthèse de l’époque du Crétacé permettent une découverte nouvelle du monde des tyrannosaures.



Si l’expérience est vertigineuse de part la taille de l’écran, elle n’est pas unique. Plusieurs salles en Europe proposent des expériences analogues, en particulier la Géode à Paris qui a rouvert ses portes en décembre 2024.



Par ailleurs, on regrette un film qui manque de ressorts narratifs.