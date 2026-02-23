Futuroscope Xperiences : on a testé pour vous les nouveautés 2026 !

Chaque année, Futuroscope Xperiences est le premier des grands parcs de loisirs saisonniers à rouvrir ses portes.
2026 ne déroge pas à la règle, avec une ouverture au public depuis le début des vacances de février.
Achevé en 2025 sous la houlette du directeur général Rodophe Bouin, le plan d’investissement de 300 millions d’euros a vu le resort installé aux portes de Poitiers pousser les murs, avec de nouvelles attractions spectaculaires, la construction de deux hôtels thématisés et d’un parc aquatique baptisé Aquascope.
Cette saison est marquée par des nouveautés « plus sages ». Elles s’inscrivent dans l’ADN historique du parc, avec une approche autour des technologies de l’image et des savoirs.
TourMaG était présent lors de la réouverture et vous détaille ses impressions.
La Serre des Mondes, un voyage onirique
La Serre des Mondes est la « grosse » nouveauté 2026.
Pour l’occasion, le Futuroscope s’est réapproprié le bâtiment Pavillon 360° du parc qui, par le passé, a abrité un cinéma Imax puis un simulateur dynamique de conduite dans les traces du champion automobile Sébastien Loeb.
Conçue avec la collaboration du studio Moment Factory spécialisé dans les expériences numériques immersives (on lui doit notamment le spectacle Aura dans le Dôme des Invalides, à Paris), elle invite les visiteurs à se connecter à la nature à travers des végétaux aux propriétés étonnantes.
Sur les traces d’un scientifique un peu fou, à la manière du Doc de Retour vers le futur, les visiteurs déambulent dans quatre salles et interagissent avec des projections dans un univers onirique qui rappelle Avatar.
Des visiteurs qui deviennent acteurs
Les images colorées sur le sol et les murs s’animent et s’illuminent au rythme des pas des visiteurs, et font éclore une végétation lumineuse et fantastique.
Dans la salle finale, les visiteurs sont invités à taper en rythme sur des tambours afin de créer de l’énergie et alimenter le réseau de racines d’un arbre géant qui s’illumine en réaction aux sons et vibrations.
La déambulation, d’une durée d’une vingtaine de minutes, est visuellement spectaculaire et amuse tout particulièrement les enfants. En revanche, on regrette un storytelling parfois confus.
Un nouvel écran géant, pour davantage de sensations
Dans sa volonté de redonner vie à des bâtiments qui n’étaient plus utilisés, le Futuroscope se réapproprie également cette année le pavillon Omnimax, gigantesque structure de verre qui englobe un écran hémisphérique de 900 m2.
Situé à proximité d’attractions stars comme Arthur l’Aventure 4D (simulateur de vol dans l’univers des Minimoys) et la montagne russe Objectif Mars, il a été totalement modernisé.
L’écran de 27 mètres de diamètre a été refait, des projecteurs lasers et haut-parleurs de dernière génération ont été ajoutés, pour une meilleure expérience immersive.
Il permettra de projeter des films toujours plus spectaculaires, comme cette année sur les dinosaures.
Les tyrannosaures font leur retour
Passé les abords de l’attraction, décorés avec des sculptures de dinosaures grandeurs nature, les spectateurs prennent place dans les fauteuils aménagés en gradins vertigineux pour découvrir un film sur les tyrannosaures.
Le parc avait déjà projeté un film sur les dinosaures en 2008. Cette fois-ci, les technologies plus modernes et un film de 25 minutes qui alterne images réelles de fouilles scientifiques et images de synthèse de l’époque du Crétacé permettent une découverte nouvelle du monde des tyrannosaures.
Si l’expérience est vertigineuse de part la taille de l’écran, elle n’est pas unique. Plusieurs salles en Europe proposent des expériences analogues, en particulier la Géode à Paris qui a rouvert ses portes en décembre 2024.
Par ailleurs, on regrette un film qui manque de ressorts narratifs.
Au cœur de la transition énergétique
Une autre nouveauté, pas encore accessible à la réouverture du parc en février, va compléter l’offre dans les prochaines semaines.
Dans le pavillon du Futuroscope (l'un des plus iconiques du parc) totalement réhabilité, un partenariat avec EDF et Dalkia, va permettre d’ouvrir « Pulse ! L’Odyssée électrique », dès le mois d’avril.
Entre dalles LED et maquettes, la nouveauté regroupera une dizaine d’activités interactives et d’ateliers ludo-éducatifs sur le thème de la transition énergétique, à découvrir lors d’un parcours libre.
Le bâtiment accueillera également le Bar Lab, un lieu hybride entre sciences et mixologie où les visiteurs pourront découvrir des techniques de cuisine moléculaire et cocktails surprenants.
Se faire peur au cœur d’une tornade
Les amateurs de sensations fortes pourront combiner ces nouveautés familiales avec les attractions plus spectaculaires qui ont ouvert ces dernières années et ont redynamisé fortement le parc.
Lors de notre venue, l’attraction Mission Bermudes inaugurée durant l’été 2025, qui propose un voyage remuant entre montagnes russes et attraction aquatique avec une chute de 16 mètres de haut, n’était pas accessible. « Humide », elle ne rouvrira qu’en avril.
En revanche, outre le coaster « Objectif Mars » jalonné d’expériences visuelles et d’une mini chute finale qui surprend, l’attraction Chasseurs de tornades, élue « Meilleure attraction au monde » par la Themed Entertainment Association (TEA) en 2022, est incontournable.
Après un amusant pré-show qui mêle fim immersif et personnages réels, on embarque (solidement arnachés !) sur une plateforme rotative, cernée par des écrans à 360°.
Entre images spectaculaires, mouvements circulaires, effets sonores et même projections d’eau et de vent, l’illusion d’être plongé dans une tornade est spectaculaire. Une vraie réussite, que l’on ne voit nulle part ailleurs. On adore !
Mission Bermudes : le Futuroscope lève le voile sur son attraction la plus ambitieuse
Rencontre avec les super-héros français
Autre coup de cœur pour l’attraction familiale « Etincelle, la malédiction de l’opale noire », inaugurée en 2023.
Après un pré-show réussi qui présente l’histoire et ses protagonistes, les visiteurs découvrent - lunettes sur les yeux - un trépidant film en 3D agrémenté d’effets visuels et sonores qui rend hommage aux supers héros français, de Judex à Lady Fantax.
Aujourd’hui méconnus, ils ont pourtant révolutionné la littérature et le cinéma hexagonal au début du XXe siècle et ont même inspiré quelques auteurs américains de comics, avant de disparaître après la Seconde Guerre mondiale, interdits par une loi qui les estimait trop subversifs !
2027, l’année des 40 ans du parc
Après cette année de transition qui permet de redonner vie à plusieurs bâtiments iconiques, Futuroscope Xperiences réfléchit au futur.
Pour les 40 ans du parc, l’année 2027 sera ponctuée d’événements avec, dès décembre, une mise en lumière inédite.
Et un nouveau plan de développement quinquennal devrait être prochainement annoncé.
Une montagne russe, plus spectaculaire qu’Objectif Mars, serait dans les cartons pour 2028, ainsi qu’un nouvel hôtel thématique de 250 chambres.
De quoi doper la fréquentation, allonger la durée de séjour et dépasser la barre des trois millions de visiteurs, après les 2,6 millions enregistrés en 2025.
