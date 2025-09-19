Le Futuroscope rafle trois distinctions pour son attraction Mission Bermudes - Depositphotos @Willy Mobilo
Le Futuroscope poursuit son ascension.
En marge de l'IAAPA EMEA Expo organisé à Barcelone, le parc a décroché trois distinctions internationales pour sa nouvelle attraction aquatique "Mission Bermudes", inaugurée en juin dernier.
Le 24 septembre 2025, lors des ParkWorld Excellence Awards, le Futuroscope a raflé deux prix majeurs : "Best Product Innovation of the Year" et "Best Ride of the Year".
Quelques jours auparavant, le 22 septembre, la même attraction avait été sacrée "Europe’s Best Water Ride" aux European Star Awards.
Ces trophées viennent saluer la prouesse technique et artistique de "Mission Bermudes", développée en collaboration avec le constructeur Mack Rides.
Conçue comme un film d’aventure grandeur nature, l’expérience plonge les visiteurs au cœur du mythique Triangle des Bermudes, dans une mission de sauvetage rythmée par le suspense et l’immersion.
Une dynamique d’innovation confirmée pour le Futuroscope
Ces nouvelles distinctions s’inscrivent dans la stratégie Vision 2025, qui marque une étape décisive pour le parc.
Après avoir conquis le public et les jurys internationaux avec "Chasseurs de Tornades", élue meilleure attraction du monde en 2023, puis avec l’Aquascope, récompensé en 2024, le Futuroscope confirme son statut de destination de court séjour de niveau européen.
Avec désormais plus de 40 attractions et spectacles, le parc de loisirs poitevin continue de consolider sa place parmi les références mondiales du divertissement familial.
"Ces récompenses sont une immense fierté pour Futuroscope Xperiences et pour l’ensemble des équipes impliquées", s’est réjoui Rodolphe Bouin, président du Directoire de Futuroscope Xperiences.
"Mission Bermudes illustre parfaitement notre ambition : proposer des expériences inédites et innovantes, capables d’émouvoir et de surprendre nos visiteurs."
