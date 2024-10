Avec Aquascope, le Futuroscope veut devenir une destination court séjour

Ouvert depuis le 15 juillet 2024, Futuroscope Xperiences a inauguré en grande pompe l’ Aquascope , le 28 septembre 2024.Le parc aquatique est composé de. Le premier,, fusionne l’eau et les technologies numériques pour offrir aux visiteurs une expérience immersive et sensorielle.transportent le public dans un monde imaginaire et poétique.Les amateurs de sensations fortes, comme les familles ne seront pas en reste. Ils apprécieront forcément l’un desde l’Aquascope : glissades en chute libre ou en spirale, courses en parallèle, ou encore descente à plusieurs dans la bouée géante de Matrix, une exclusivité mondiale.est un monde fantastique de jeux aquatiques interactifs : toboggans colorés et variés en passant par un labyrinthe aquatique, une grotte musicale, une pataugeoire ludique ou encore un bassin truffé de jeux aquatiques.Plus de 20 interactions ont été imaginées pour amuser les enfants sous le regard de Kraki, la pieuvre extraterrestre.